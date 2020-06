Un estadio español entre los 30 mejores del mundo para France Football... y no es ni el Bernabéu ni el Camp Nou

France Football ha elegido los treinta estadios con más ambiente del mundo en otro de sus famosos y siempre polémicos rankings, donde muchas veces destacan más las ausencias que las elecciones. Este caso no es excepción ya que muchos de los considerados templos del fútbol no han conseguido colarse en esta lista.

Top 30 des stades les plus chauds https://t.co/rtBGImpBTr — France Football (@francefootball) June 1, 2020

Ni el Santiago Bernabéu, ni el Camp Nou u Old Trafford están considerados entre los treinta mejores del mundo para la revista francesa. "La calidad de las gradas no está a la altura del césped", justifican, creyendo que el ambiente de la afición ha disminuido. Uno de los motivos que lo pueden explicar es la creciente presencia de turistas que no son realmente aficionados de los equipos.

Otra justificación dan para la ausencia del Wanda Metropolitano, que compara con los estadios del West Ham o Tottenham Hotspur. En este caso alegan que el "cambio de casa" haya hecho que se pierda la emoción en las gradas.

Un ranking liderado por toda una meca futbolística como es La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, donde cada partido es una fiesta. Anfield Road (Liverpool), el Signal Iduna Park (Borussia Dortmund), el Stade Rajko Mitic (Estrella Roja de Belgrado) y Celtic Park (Celtic) completan el top-5.

El único estadio español incluido ha sido San Mamés, sin duda uno de los mejores estadios del fútbol nacional, y el mejor para France Football. La casa del Athletic Club se encuentra entre los 10 mejores del mundo, ocupando la novena posición de su ranking.