Jadon Sancho anota su primer hat-trick como profesional... que le puede salir muy caro

Todos juntos venceremos al racismo! Justicia! ✊🏾✊🏻✊🏽✊🏿✊⁣

⁣

Together we will defeat racism! Justice ! ✊🏾✊🏻✊🏽✊🏿✊ ⁣

⁣#justiceforgeorgefloydpic.twitter.com/98xjUjlt5c