J.R. Smith es 'cazado' dándole una paliza a un hombre en las protestas de Los Ángeles

Continúan las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd a manos de un policía que ha vuelto a desatar con más fuerza que nunca las críticas contra la discriminación hacia la población afroamericana. Estas marchas han generado más de un disturbio y entre saqueos a tiendas y destrozos a coches, se ha visto envuelto J.R. Smith, jugador de la NBA, como captó una cámara de TMZ Sports.

Actualmente sin equipo, el exjugador de los Cleveland Cavaliers con los que ganó un anillo, tuvo que tomarse la justicia por su mano cuando vio que un hombre estaba golpeando su coche y le rompió una ventanilla. Smith no dudó en actuar y detener al individuo al que terminó pateando en el suelo.

El propio jugador admitió su parte de culpa y compartió un vídeo en las redes sociales ofreciendo su versión de los hechos y dejando claro que su intención era darle una lección al joven y no una agresión por odio o racismo.

"Uno de estos niños blancos hijos de puta no sabía a dónde iba y me rompió la ventanilla de mi todoterreno. Rompió mi mierda. Le perseguí y le pateé el culo", confesaba. "No tengo problema con nadie si nadie tiene un problema conmigo. Es un problema de este puto sistema. No sabía a quién le estaba rompiendo la ventana y se llevó una buena tunda", concluía.