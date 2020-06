La gran promesa del Liverpool rechazó fichar por el Real Madrid por la lesión de Ramos a Salah

Harvey Elliott es la gran promesa de futuro en el Liverpool. A sus 17 años es el futbolista más joven en jugar en la Premier tras debutar con el Fulham con 16 recién cumplidos y en Anfield esperan mucho de él. Sin embargo, su trayectoria estuvo cerca de ser muy distinta ya que antes de llegar a la bahía del Mersey, pudo vestir de blanco.

Según 'The Athletic', Elliott visitó Madrid el verano pasado y fue invitado por el club a descubrir el Santiago Bernabéu, como parte del protocolo habitual para la captación de jóvenes promesas. Sin embargo, cuando parecía que los blancos estaban cautivando al británico, al llegar a la taquilla de Sergio Ramos le ofrecieron conocer al capitán, pero rechazó la oferta.

"No, está bien, gracias. No me cae bien después de lo que le hizo a Mo Salah", fue la respuesta de Elliott. En la final de la Champions de 2018 donde el Madrid se enfrentó al Liverpool, Ramos lesionó al egipcio al llevarle consigo en una caída al suelo que además casi le hace perderse el Mundial al jugador 'red'. De hecho, con el mismo argumento echó por tierra cualquier interés madridista en reclutarle en su equipo.

La acción del capitán del Real Madrid con Salah sigue generando mucha polémica a su alrededor, y en un ámbito más personal al jugador, como cuando meses después fue abucheado en todo un templo como Wembley en un partido de España contra Inglaterra.

El expediente de Elliott a sus 17 tampoco es del todo impecable. El extremo fue noticia hace justamente un año después de ser sancionado con 14 partidos, una multa de 390 euros y clases asistenciales de educación por insultar en redes sociales a Harry Kane en la final de la Champions de 2019.