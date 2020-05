Carlos Sainz: "Puedo haber sido algo duro con mis hijos en algunas ocasiones"

Carlos Sainz padre fue protagonista este viernes del programa 'Confinados' de Eurosport. El piloto repasó su carrera y habló de la relación con sus hijos, especialmente de Carlos, quien en 2021 correrá para Ferrari.

"Me considero una persona que muestra en todo momento cómo me siento, si feliz, triste o enfadado así que cuando me he dirigido a mis hijos puedo haber sido algo ‘duro’ en ese sentido", explicó.

"Hay que cuidar mucho la relación padre-hijo e incluso la de manager-piloto, así que a modo de broma pero con un fondo serio, le dije a Carlos si me compraba una gorra que pusiese ‘Padre’ y otra ‘Manager’", añadió.

Sobre el gran salto de su hijo en la F1, Sainz se mostró muy positivo aunque cauto: "Estoy encantado de su llegada a Ferrari porque es un paso más en su carrera y hay que estar satisfecho. Como digo, voy día a día y hay que intentar centrarse en lo que toca que es estar bien para competir y ya habrá tiempo de pensar en el futuro", dijo.

En cuanto a su capacidad de adaptación a distintas disciplinas deportivas, Sainz lo atribuye a que desde que era pequeño practicó diferentes deportes: "Tocar muchos palos y practicar distintos deportes te ayuda a tener cierta facilidad a la hora de empezar en uno nuevo. Coordinación, reflejos y otros muchos factores son comunes en todos los deportes".