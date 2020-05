Tebas revela que la próxima temporada arrancará el 12 de septiembre

LaLiga está cerca de volver, tal y como aseguró su presidente Javier Tebas, pero la patronal del fútbol también trabaja en la confección de la próxima temporada. La intención es que el fútbol español se reanude el 11 de junio "si Dios quiere", y que el próximo curso arranque el 12 de septiembre, afirmó Tebas en un encuentro virtual de Marca.

El dirigente cree que "es importante que la desgracia de la pandemia no genere después una desgracia económica. Hay mucha demagogia y no voy a recordar todo lo que hemos tenido que oír de que no tenemos corazón y cosas así".

Además, apuntó que "la industria es muy importante, generamos el 1,37% del PIB, más de 185.000 empleos directos y acoge a miles de medios de comunicación".

Tebas recordó que “ayer mismo tuvimos una protesta de fotógrafos en la puerta de LaLiga que querían poder entrar a trabajar a los estadios. Es importante porque vincula a muchos sectores, a mucha gente. Estamos trabajando para que puedan, pero protegiéndoles. Evitando que se contagien y que puedan trabajar con seguridad”.

Sobre la nueva forma de retransmitir los partidos, sin espectadores en los estadios, el presidente de LaLiga explicó que "esta misma noche tenemos pruebas para que a nivel audiovisual el espectador pueda elegir dos imágenes: la real y otra con público y sonido virtualizado. En la Bundesliga han elegido el sonido virtual con mucho éxito y estamos trabajando en dar esa opción".

"Estamos con las pruebas porque se puede decir, pero llevarlo a la práctica en directo cuesta más. Queremos dar la alternativa a los aficionados: el silencio o la virtualización de las gradas. Las pruebas que he visto son interesantes y llaman mucho la atención, pero tendrán las dos opciones”, concluyó.