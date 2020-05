Rosell, sobre la cárcel: “Un tarado me dijo: ‘Eres un catalán de mierda y todos los catalanes tienen que morir’"

Sandro Rosell continúa relatando la crudeza de su paso por la cárcel. El expresidente del FC Barcelona vivió 645 días en la cárcel antes de ser declarado inocente y recuerda que fue testigo de peleas e incluso llegaron a amenazarle, según afirmó en El Partidazo de Cope.

“Vi una pelea tan cerca que me mancharon entero de sangre. A un preso le clavaron un palo de una escoba roto, con astillas, y estábamos tan cerca y brotó tanta sangre que nos manchó enteros”, es una de las vivencias de Rosell, quien también recuerda que “un tarado me dijo: ‘Eres un catalán de mierda y todos los catalanes tienen que morir’. Y otro: ‘Si no me compras un café cada día te daré una somanta de hostias’”.

Este asegura que "dos años de vida no tienen precio. Si te estás muriendo y un médico te da dos años más de vida le pagarías todo lo que tienes. Es terrible que te hayan robado dos años de vida”, declaró en Cope sobre los días que pasó en prisión.

Es tal la dureza de la situación que Rosell "hacía muchísimos años que no lloraba y en la cárcel he llorado de impotencia, de tristeza… Me daba rabia llorar de rabia”.

Vuelve a la cárcel

El exdirigente azulgrana reveló que ha vuelto a la cárcel “para ver a un par de amigos que hice dentro y que no tienen quién vaya a verlos”, y reconoce que continúa buscando la “mano negra” que hay detrás de su caso.

“Evidentemente hay alguien que ha movido hilos, una mano negra. Y yo me pregunto si fue por el fichaje de Neymar… Si alguien se siente aludido, mal asunto, pero no creo que Florentino y el Madrid se sientan aludidos”, explicó.

Rosell también fue preguntado por la actualidad del Barcelona y el próximo mercado de fichajes, y admitió que ficharía a Neymar con un contrato aparte para tratar de controlar su comportamiento. También explicó que "no ficharía a Lautaro por 111 millones, pero sí buscaría dos jugadores de otras posiciones para hacer un trueque”.

“Yo si fuera el presidente del Barça intentaría fichar a Neymar. Es el segundo mejor jugador del mundo después de Messi y encaja perfectamente en la filosofía del club. Pero con la experiencia lo ficharía con dos contratos, uno deportivo y otro de comportamiento”, afirmó.