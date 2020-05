Sale a la luz un vídeo de Emiliano Sala firmando con el Cardiff tres días antes de su accidente mortal

La muerte de Emiliano Sala en un accidente de avioneta a principios de 2019 tuvo como consecuencia directa un pleito entre los dos equipos que estaban negociando con su destino profesional.

Por un lado, el Nantes, club vendedor, reclama los 15 millones de libras por los que habían firmado al jugador argentino. Enfrente, el Cardiff se niega a pagarlos, dado que argumentaban que no había llegado a ser futbolista de su plantilla.

Ahora han salido a la luz unas reveladoras imágenes que pueden darle la vuelta al juicio a favor del conjunto francés. 'Daily Mail' ha tenido acceso al vídeo del momento en el que Sala firma por triplicado su nuevo contrato con el conjunto galés.

En el metraje de apenas 17 segundos, se ve cómo Scott Dormet, responsable de inscripciones del Cardiff, le pone los tres contratos a Sala, que los firma apresuradamente. Todo ello con un móvil enfrente en el que, vía telellamada, está en contacto con uno de los agentes del jugador, Meissa Ndiaye, que le está aconsejando.

Estas imágenes llegan en un momento crítico para el Cardiff. La FIFA había dado la razón al Nantes, condenando al conjunto británico a pagar 6 millones del traspaso del jugador bajo riesgo de no poder fichar en las tres próximas ventanas del mercado. Estos han elevado el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aduciendo que no habían podido inscribir a Sala dado que la documentación presentada no estaba en forma.

Este vídeo demuestra que el argumento de la FIFA para condenarles es cierto: el organismo internacional se apoya en la intención del Cardiff de fichar a Sala, independientemente de que lo inscribieran o no, por lo que debe considerarse su transacción como realizada con el Nantes.

Al día siguiente de este vídeo, Sala volvió a Nantes para despedirse de sus compañeros, en cuyo regreso a la capital galesa se produjo el fatal accidente.