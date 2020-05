Zidane ya tiene su tridente estrella para asaltar la Liga y la Champions: Hazard-Benzema-Asensio

Cuando el Real Madrid cerró el fichaje de Eden Hazard, el 7 de junio de 2019, el plan de Zidane empezó a cobrar forma. El belga, futbolista al que llevaba años anhelando tener en sus filas, partiría desde la zona izquierda el ataque. Otro jugador por el que el galo siempre ha tenido debilidad, Karim Benzema, sería el delantero centro. Y la parte derecha de la ofensiva estaba llamada a ser para un joven jugador de talento indiscutible y para el que había llegado la hora de reclamar la titularidad: Marco Asensio.

Zidane ya tenía su tridente. Aún no había acrónimo para ellos, la BAH o la HAB no sonaba convincente, pero era un trío de ataque que lo tenía todo: calidad y talento infinito, hambre y mezcla de juventud con veteranía y experiencia.

Los planes de Zidane, sin embargo, no tardaron en estropearse. El 24 de julio, una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda en un partido de pretemporada acabó –o eso se pensaba en ese momento– con la temporada de Marco Asensio. La recuperación iba a ser de al menos diez meses, lo que haría que, en el mejor de los escenarios, pudiera volver en el mes de junio. Hasta llegar a la Eurocopa sonaba a utopía.

La campaña de Hazard también ha estado marcada por las lesiones, aunque no tan graves. Una en el muslo en pretemporada hizo que se perdiera los primeros partidos de la temporada. No estaba después en su mejor condición física y su juego generó algunas dudas, y entonces, cuando empezaba a coger el tono, una lesión en el tobillo derecho a finales de noviembre ante el PSG le volvió a apartar de los terrenos de juego, esta vez de manera más grave pese a que al principio solo parecía una contusión: estuvo más de dos meses sin jugar.

Cuando regresó en febrero, el 10 ante el Celta, apenas duró sano dos semanas. El 25, en el encuentro ante el Levante, volvió a lesionarse, y la fisura de peroné de la pierna derecha le iba a dejar fuera todo lo que quedaba de temporada.

El parón por el coronavirus y los signos que indicaban que la competición no iba a comenzar hasta, al menos, el mes de junio, han cambiado el panorama radicalmente en el Real Madrid. Dos ‘fichajes’ del nivel de Hazard y Asensio hacen que el ataque blanco sea de un nivel muy superior.

Cuando la temporada se suspendió, Gareth Bale estaba totalmente perdido y Luka Jovic casi apartado. Vinícius mostraba un rendimiento demasiado irregular y con sus habituales problemas de cara al gol y Zidane considera que Rodrygo y Brahim son aún demasiado jóvenes. Y Lucas Vázquez es un jugador trabajador pero con limitaciones por todos conocidas.

Con la Liga reiniciándose en junio, el técnico galo ya sabía que podría contar con Hazard, al que solo le falta coger el punto físico, algo que le suele costar al belga. Pero la sorpresa agradable es la progresión de Marco Asensio, que ya se está entrenando al mismo ritmo que sus compañeros y que podría estar listo incluso para el primer partido en el regreso, el fin de semana del 13-14 de junio. "La espera ha sido muy larga, pero ha merecido la pena. He trabajado mucho y sobre todo he tenido mucha paciencia, porque ver cada día a tus compañeros entrenar y yo estar en la sala de fisioterapia era una cosa que me costaba mucho", confesó el atacante mallorquín.

"Me encuentro muy bien. La primera semana fue diferente al volver a entrenar y estar con los compañeros. Mi adaptación está siendo buena, la rodilla está respondiendo bien y la verdad que físicamente me encuentro muy bien", añadió el balear, cuyas palabras dejan claro que la lesión está ya superada. El tridente que formarán Hazard-Benzema-Asensio ilusiona al madridismo con el doble objetivo de tratar de ganar la Liga y la Champions League.