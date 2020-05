Messi: "La fortaleza mental es muy importante en la vuelta a la competición"

La vuelta de LaLiga, prevista para la semana del 8 de junio, es ya una realidad después de los meses de parón por la pandemia de coronavirus. Las 11 jornadas que restan para el final del campeonato se disputarán, aún con los horarios por decidir, sin público y con medidas de seguridad. Once partidos en los que el líder, el FC Barcelona, buscará la conquista de su vigésimo séptimo título liguero.

Al frente del equipo, Leo Messi. El argentino volverá a ser el motor del equipo de Setién en lo que resta de temporada y en la vuelta a los entrenamientos ha demostrado que está en plena forma para ello. En su blog de Adidas, el seis veces Balón de Oro considera el regreso de la competición como un nuevo comienzo: “Cuando volvamos a jugar, será como empezar de nuevo. Vamos a tener un tiempo para prepararnos antes de que arranque la competición, y por otro lado, vamos a recuperar jugadores importantes para nosotros, que estaban lesionados. Técnicamente será la misma temporada, pero creo que todos los equipos y jugadores lo vivirán de forma diferente”, opinó.

Durante la etapa de confinamiento, Messi ha estado muy activo en redes sociales y tampoco ha dejado de lado la actividad física, con entrenamientos individuales en su casa, algo que, en sus palabras, ha resultado un tanto extraño por estar alejado de la Ciudad Deportiva y sus compañeros: “Aunque ya no juego dos partidos por semana, intento entrenar todos los días y voy haciendo los ejercicios que nos pasan. Pero, obviamente, no tiene nada que ver con entrenar con el grupo y, sobre todo, no tener el ritmo de partidos es lo feo, pero es la nueva normalidad con la que tenemos que vivir. Por eso es necesario que tengamos una preparación antes de competir otra vez”.

El argentino se muestra algo reticente al hecho de que los partidos que restan para el final de LaLiga se jueguen sin público, por lo extraño de las circunstancias: “Me tocó jugar a puerta cerrada en un partido de casa y fue rarísimo”, comenta, en referencia al encuentro entre el Barça y Las Palmas de la pasada temporada, celebrado sin público por los altercados que se estaban viviendo en esos momentos en Cataluña.

Pese a ello, el '10' entiende que deba ser así: “Es normal que, si se vuelve, sea de esa manera después de todo esto que estamos viviendo. Con todo lo que está pasando en el mundo es perfectamente comprensible”.

“Tengo muchas ganas de volver a competir”, expresa Messi en el blog. Por delante, once partidos decisivos a los que el Barça llega con jugadores recuperados y en los que no puede fallar, con sólo dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Real Madrid.

Una escalada hacia el título para la que hay que mantener la concentración pese a lo excepcional del escenario: “Hay quien piensa que esta fortaleza mental es el 40, el 50 o incluso el 60% de nuestro deporte. Supongo que depende también de cada deportista en particular. Pero sí que creo que tiene mucha importancia”, asegura Messi. LaLiga comienza de nuevo frente al Mallorca y el capitán liderará al equipo, rumbo a la 27.