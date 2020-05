Aprovecha el fin de temporada para hacerte con el abrigo de Napapijri con el que llevas soñando todo el invierno

Aunque dicen que hasta el 40 de mayo no hay que quitarse el sayo, con el cambio de armario y la subida de las temperaturas, hace muchas semanas que ya nos hemos olvidado de los abrigos que tanto calorcito nos dan en invierno. Tras lavarlos, plancharlos si es necesario (siempre con una plancha que nos facilite la tarea) y guardarlos en fundas que los protejan de no usarlos durante un tiempo, los hemos dejado al fondo del armario puesto que, solo de verlos, nos entra un calor incompatible con las altas temperaturas exteriores (por muchos ventiladores que tengamos).

Sin embargo, y aunque ahora lo que apetece es buscar las últimas tendencias swimwear, también es el mejor momento para conseguir buenos abrigos a muy buen precio y tener listo el armario invernal para la próxima temporada. Así, además de ahorrarte una cantidad importante de dinero, el frío no te pillará desprevenido. El fin de temporada también es una oportunidad para hacerte con aquellos modelos que están triunfando y con los que llevas soñando todo el invierno, pero que no te has decidido a comprar puesto que suponen una inversión elevada, aunque su calidad merezca la pena.

Una de las marcas que cumplen con estas características y que, además, se ha adueñado del street style, es Napapijri, conocida por sus abrigos polares para hombre y mujer y por ser una de las más demandadas. Prendas muy deseadas con precios elevados que, sin embargo, ahora, con la liquidación de prendas de temporada de Streetprorunning, pueden encontrarse sujetas a rebajas de casi el 50%. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad con la que fardar de abrigo nuevo el próximo invierno?

Abrigos Napapijri, para él y para ella

- El color negro. Disponible en negro (aunque también en otros colores combinados, como verde, amarillo y negro o azul, rojo y blanco, o con estampados tipo camuflaje), esta chaqueta impermeable es ideal para abrigarse días de invierno fríos con lluvia y viento. Con un bolsillo grande en el pecho y capucha forrada, destaca por proporcionar comodidad y alta transpirabilidad, así como por su descuento: antes costaba 239 euros y, ahora, poro más de 130.

Este abrigo tiene ahora un precio de 130 euros. Streetprorunning

- El color crudo. Pensado para la práctica deportiva (pero perfecto si queremos conseguir un look cargado de la esencial del street style), este abrigo en color crudo destaca por estar fabricado de materiales repelentes de agua y por tejidos cortavientos que destacan por su ligereza y por permitir la movilidad y transpirabilidad. Además de en este tono claro, hay modelos más oscuros y, también, estampados, todos ellos sujetos a rebajas de, prácticamente, el 50%.

Este es uno de los modelos más populares. Streetprorunning

