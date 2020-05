Ona Carbonell: "Por fechas podría llegar a los Juegos, pero ahora me centro sólo en la maternidad"

Ona Carbonell (Barcelona, 1990) es la nadadora con más medallas mundiales de todo el planeta y afronta con ilusión una nueva etapa enfocada en su próxima maternidad. Pese a las circunstancias mantiene su positivismo y también su intención de volver al deporte de élite, lo que le abre una pequeña puerta para, tal vez, llegar a los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Todo "dependerá del desarrollo de los acontecimientos" porque no se marca plazos y solo tiene único objetivo prioritario.

Antes que nada, ¿qué tal están en casa?

Como todo el mundo, con gente cercana afectada... pero en general nos tenemos que sentir afortunados por estar bien. Estando embarazada la situación es más rara aún, porque casi no te puede ver nadie, pasas el embarazo más sola, pero bueno, todo va bien y sigo haciendo cositas.

¿Ha estado muy ocupada?

Parece que tendríamos que tener todo el tiempo del mundo, pero a mí me falta. Estoy con cosas de la Universidad, a ver si la termino de una vez por todas, ahora voy a cocinar, luego tengo clase de inglés y después mil cosas más que hacer online... También aprovecho el tiempo para leer o ver documentales, estoy ahora con el de Michael Jordan y me está gustando mucho. También disfruto con los perritos, que normalmente casi no puedo, hago meditación un poco a mi rollo.. y también hago muchos Skypes con muchas amigas de la sincro y otras que viven fuera.

"Nos estamos dando cuenta de lo solidarios que somos en España y que es más fácil superar las cosas si vamos unidos"

¿La campeona de MasterChef Celebriry se lo 'curra' mucho en la cocina?

No tengo demasiado tiempo para hacer super cocinas, pero hago cosas chulas y, sobretodo, más aprovechamiento con lo que tengo en la nevera.

¿Qué siente ahora que se vuelve poco a poco a la normalidad?

Es inevitable ver que hay muchas personas que lo están pasando muy, muy mal. Y no solo la gente enferma, porque hay muchísima gente que ve afectada su situación económica o laboral. Está siendo un periodo difícil... y estamos sacando un poco de aprendizaje.

Ona Carbonell sigue en modo activo. OC

¿Qué lecciones ha aprendido?

Lo primero, nos estamos dando cuenta de lo solidarios que somos en España y que es más fácil vencer las cosas si vamos unidos. Todo el mundo está poniendo su granito de arena, desde los profesionales sanitarios a los equipos de limpieza, transporte. También hay muchos anónimos que lanzan iniciativas para hacer el confinamiento más ameno o caras conocidas como Pau Gasol o Rafa Nadal que se han volcado con el proyecto de Cruz Roja... Es bonito ver que en momentos de tantas adversidades estamos saliendo adelante juntos.

¿Y a nivel personal?

Ahora vemos que disfrutamos poco del día a día, de las pequeñas cosas. La importancia de un abrazo o un beso. A veces vamos tan superados por la rapidez de la rutina y por la cantidad de cosas que hacemos al día que no disfrutamos de las pequeñas cosas de la vida, que son las imprescindibles. También destacaría el aprendizaje más importante: debemos cuidar nuestro planeta. No hay planeta 'B' y en este tiempo, con un poco que hemos parado, han mejorado muchísimas cosas. Espero que todos aprendamos y cambiemos la dinámica anterior.

¿Cómo afrontó la propagación del virus?

Cuando empecé a escuchar lo del COVID-19 en China y los expertos advirtieron que era muy contagioso intuí que se iba a complicar la cosa, que iba a llegar aquí de un momento a otro, así que empecé a tomar precauciones. Usaba mascarilla cuando iba en el AVE, por ejemplo. No pensé que llegaríamos a estos niveles pero con la globalización que hay era muy fácil que llegara a todo el mundo. Nadie podía esperarse algo tan 'heavy', que haya muerto tantísima gente y que deje en una situación tan dura a tantísimas personas.

Nos hemos entrenado durante dos meses sin agua y hemos vivido momentos surrealistas, porque a cada una le llegaba el sonido en un momento y, si estás intentando hacer sincronizada..."

¿Saca algo en positivo de todo esto?

Lamentablemente está siendo muy, muy dura para muchísimas personas, pero también es una etapa a la que le puedes ver el lado positivo, que es la solidaridad que se ha visto en la sociedad. También pienso que en la vida al final hay veces que te dejas llevar por la rutina y no eres capaz de tomar tus propias decisiones, porque vas haciendo lo que te toca. Esto nos ha ayudado a todos a hacer un 'parón' obligatorio en el que replantearnos las prioridades y tomar un poco las riendas de nuestra vida.

La suya sigue ligada a la natación...

¡Me he dado cuenta de que se puede entrenar online! Ahora no estoy yendo al CAR, porque no quiero correr riesgos innecesarios, pero hasta el confinamiento sí entrenaba con las chicas. Desde que decretaron la cuarentena me conecto con el equipo por Skype dos veces al día.

¿Qué tal la sincronización vía web?

Nos hemos entrenado durante dos meses sin agua y hemos vivido momentos surrealistas, porque a cada una le llegaba el sonido en un momento y, si estás intentando hacer ejercicios de sincronizada... Me sigue sorprendiendo el poder de adaptación del ser humano, es muy bonito. Todos nos hemos adaptado. Yo creo que es el valor más importante que he aprendido del deporte y estoy segura de que toda la sociedad ha aprendido mucho de esta etapa.

¿Ha vuelto ya al agua?

Sí, porque tengo la suerte de vivir cerca de Badalona, cerca del mar, y como deportista de élite desde hace unos días puedo ir a nadar al mar. No voy mucho rato, ya que estoy embarazada y el agua está fría...

¿Recuerda la última vez que estuvo tanto tiempo sin nadar?

¡Jamás había estado tanto tiempo sin agua! Ha sido surrealista, porque el agua es nuestro medio. Estamos casi más tiempo en ingravidez que bajo la influencia de la gravedad y ha sido muy curioso. Desde que nací nunca había estado tanto tiempo sin agua.

¿Sigue con la intención de volver al deporte de élite?

Siempre dije que era un parón para estar con la familia, para cuidar a mis seres queridos y para ampliar nuestra familia, pero para nada era una retirada. He seguido yendo a la piscina cada semana hasta el confinamiento y durante este periodo he trabajado a diario con el equipo... Mi intención es volver.

"Creo en la conciliación de las deportistas, que tienen que poder ser madres. Estuve hablando mucho con Teresa Perales ves que es complicado y te sientes solo"

¿Podría aprovechar el aplazamiento de Tokio 2020 para competir en sus terceros Juegos?

Ahora mismo sólo estoy pendiente de la maternidad, es mi objetivo... quiero volver, pero no sé dónde ni cuando. Llegar a los juegos es posible, pero muy difícil. El bebé nacerá en agosto y por fechas es muy justo... pero, de verdad, no pienso en eso, solo en el objetivo de la maternidad y luego ya veremos.

¿Cómo piensa conciliar el deporte con la maternidad y sus proyectos profesionales? (trabaja en moda, da charlas, es imagen de marcas...)

Es muy complicado, porque no hay ayudas a nivel económico ni tampoco a nivel emocional, pero creo en la conciliación de las deportistas, que tienen que poder ser madres. Estuve hablando mucho con Teresa Perales y claro, ves que es complicado y te sientes solo. Además, el cuerpo es nuestra herramienta de trabajo y no sabes cómo vas a estar después del parto. O cómo vas a compaginar los viajes con un bebé tan pequeño... son muchas cosas, además del tema económico, claro. Pero bueno, si algo te enseña el deporte es a luchar por lo que más quieres y estoy decidida a hacerlo.