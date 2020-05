El piloto Joan Cros, atrapado en España sin poder volar a EE UU: "Sólo hay que encontrar al tío que me haga el papel"

Estados Unidos ha empezado a abrir sus fronteras a los vuelos de deportistas internacionales. Donald Trump es consciente de la importancia de la industria del deporte en su país, por lo que decidió permitir la entrada de deportistas extranjeros para la eventual vuelta a las competiciones.

La letra pequeña de esa decisión de la Casa Blanca es que no todos los profesionales del deporte están considerados igual. Sólo los profesionales de béisbol (MLB), baloncesto (NBA y WNBA), golf (PGA y LPGA), hockey sobre hielo (NHL) y los tenistas de la ATP y WTA fueron incluidos en dicho decreto. El resto, de momento, tendrán que esperar.

Es lo que le ha ocurrido a Joan Cros. El piloto español se encuentra estos días en Madrid cuando debería llevar ya unas cuantas jornadas en Estados Unidos preparándose para el regreso del AMA Supercross, el prestigioso campeonato de motocross que reúne en cada prueba a miles de aficionados americanos al mundo de las dos ruedas.

El del Manlleu tenía todos los papeles en regla cuando recibió la noticia de que el campeonato se reiniciaba este 31 de mayo. Él viajó en cuanto pudo desde Barcelona a Madrid para poner rumbo a Estados Unidos, pero en el mismo mostrador de embarque le han ido denegando el embarque, hasta en tres ocasiones. Desde entonces está viviendo en casa de un amigo en Sacedón (Guadalajara), pegado al teléfono e intentando por todos los medios hacer las gestiones pertinentes que le permitan volar. De momento, de manera infructuosa.

joan cros 05/05/1989 (Barcelona) 4x Campeón de España de SX

​1x Campeón de España de MX

"Es difícil de explicar. La semana pasada era por restricciones de seguridad, no dejaban viajar a nadie desde Europa y eso es entendible. Esta semana ya permitieron volar a deportistas profesionales, pero si lees bien el decreto sólo dejan volar a tenistas, golfistas, jugadores de la NBA y poco más. Es muy extraño", admite en conversación por teléfono con este medio, apesadumbrado, sobre todo porque ve contradicciones.

Todos los días acude al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas para intentar viajar, sin resultados y con un enfado cada vez mayor. "Ayer mismo en el aeropuerto me encontré a un chico que juega al golf que viajaba a entrenar, que ni siquiera a jugar. Igual compite dentro de un mes y nosotros corremos este domingo...", critica.

Las trabas de la burocracia: falta un 'padrino'

El caos burocrático en el que están sumidas las administraciones juega en su contra. La Real Federación Española de Motociclismo, el Consejo Superior de Deportes y su propio equipo están intentando localizar a la persona concreta que tiene que dar la autorización para dejarle aterrizar en Estados Unidos, algo que de momento está siendo imposible, como se lamenta.

"La Federación Española, el CSD y la Federación Internacional están apretando al máximo, pero no les contestan. El tema es que no encuentran a la persona con la que tienen que hablar. Al final, es una competencia de Estados Unidos y a través de la Federación Americana también están intentando localizar a esa persona, pero no aparece. Es increíble", relata. "Sólo hay que encontrar al tío que me haga el papel", insiste.

Él mismo está haciendo gestiones en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, como ha ido relatando en instagram.

El problema es serio para Cros. Después de un buen arranque de año, el único español en el prestigioso campeonato estadounidense había logrado atraer miradas hacia su Kawasaki KX 450 y se estaba empezando a asentar en el difícil 'top 20' en las pruebas disputadas de su categoría, colocándose como líder de la clasificación de pilotos privados.

"Si no corro este fin de semana no puntúo, claro, pero además hay contratos con el equipo y demás... Incluso ellos mismos admiten que igual en dos semanas dejan volar a todo el mundo, sin inmunizaciones ni nada", señala.

Han intentado dar un rodeo. Viajar a México o a Canadá y desde ahí desplazarse por carretera, pero tampoco ha podido ser. "Esto lo ha hecho un chico que corre en coches, que se enteró a raíz de que no me dejaran volar a mi, pero si vas a México tienes que estar allí 14 días de cuarentena, por lo que no me daba tiempo", cuenta un Cros que intenta tomárselo con filosofía.

"Al principio lo veíamos peor, pero una vez que levantaron las restricciones a los del hockey, ¿por qué no nos iban a dejar correr a nosotros? El motocross en Estados Unidos es el segundo deporte que más público atraer en las pistas, después de la NFL", insiste.

Ahora su progresión puede verse cortada y el tiempo va en su contra: este mismo domingo tiene que correr... o será sustituido.

"Han seleccionado a 40 pilotos en todo el mundo. No hay eliminatorias y ni clasificatorias, pero por las restricciones, seleccionaron sólo a 40 que corrieran el domingo y ya está, yo entre ellos. Les tengo que decir si voy o no, porque entonces llamarán a otro, y me están apretando para que les informe cuanto antes y que no se lo diga el mismo viernes, dos días antes. Les he mandado un mail y les he pedido que me dejen hoy como límite, y si no puedo estar este domingo, que me dejen para el siguiente... Pero es que ahora competiremos entre dos y tres pruebas a la semana, porque van a comprimir el calendario, rollo NBA", explica.

Esto implica que, quizá, no sólo se pierda una carrera, sino varias. "La primera prueba es este domingo, la siguiente el miércoles, la próxima al siguiente domingo y así. Si fueran siete en siete semanas, como antes, diría: 'bueno, me pierdo una, pero estoy a la siguiente', pero ahora en tres semanas se va a acabar todo. Y ya verás, cuando acabe va a poder volar todo el mundo hasta de vacaciones y eso me va a tocar los...", se lamenta Cros, entre risas irónicas.

Lo que le molesta es que no hay un criterio fijo. "Además del chico del golf que te contaba antes, me encontré con otro que iba a hacer prácticas de vuelo a Estados Unidos, con un avión. No sé exactamente con qué tipo de avión, pero me parece un poco surrealista que dejen a alguien viajar para hacer prácticas y no a competir en un campeonato del mundo...", relata. "Me intentó ayudar y fuimos juntos a preguntar, pero me dijeron que sólo podían viajar los que estaban en la lista y el motocross no está", admite.

Joan Cros seguirá intentándolo mientras tenga tiempo. Los contactos con el CSD, las Embajadas y las Federaciones son frenéticos en estas horas, si bien de momento a él sólo le queda esperar a que se solucione y, mientras, lo irá relatando en sus redes sociales.