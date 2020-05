Un reto de Tik Tok le cuesta a Gotze la renovación con el Borussia de Dortmund

Mario Gotze es una de las estrellas del fútbol alemán, aunque en su club, el Borussia de Dortmund, no están contentos con él y han decidido no renovarle, según Bild. El club tomó esta postura por el bajo rendimiento del futbolista, aunque la decisión no se debe únicamente a motivos futbolísticos.

La actividad en redes sociales del atacante también se ha tenido en cuenta, según el citado medio, ya que Gotze es tan activo como seguido, por lo que está más expuesto de lo que le gustaría a su equipo.

Más concretamente, Bild apunta a un reto de Tik Tok como el detonante para que el Dortmund opte por no ampliar el contrato del jugador de 27 años, que vive su segunda etapa en el club, ya que perteneció al Bayern de Múnich de 2013 a 2016.

El reto que le ha costado la renovación a Gotze consistía en intercambiarse la ropa con su pareja, Ann-Kathrin, y subir el vídeo a la red social, donde registró más de cuatro millones de reproducciones.

El futbolista cuenta con más de 122.000 seguidores en Tik Tok, por lo que las imágenes provocaron una oleada de reacciones que no gustaron en su club.