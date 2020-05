¿Puedo reservar pista para jugar al pádel en la Fase 1? ¿Partidos dobles o solo individuales?

Este lunes 25 de mayo, la Comunidad de Madrid, todas las zonas de Castilla y León y el área metropolitana de Barcelona pasan a la fase 1 del plan de desescalada. Algunos territorios, que engloban al 47% de la población en España, avanzan a la fase 2 de este proceso que será gradual, asimétro, coordinado con las comunidades y adaptable en función de la evolución de la epidemia en cada región.

Respecto a la flexibilización de las restricciones establecidas en el estado de alarma y que serán de aplicación en la Fase 1, el Ministerio de Sanidad publicó el sábado 23 de mayo una nueva orden ministerial por la que se modificaban las órdenes previas "para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad".

Flexibilización de medidas en la práctica de deportes

En este sentido, a partir de este lunes 25 de mayo, se flexibilizan algunas medidas para realizar entrenamientos y clases grupales en aquellos deportes que no requieran contacto físico y que será una gran noticia para los aficionados del tenis o el pádel.

La práctica de pádel y/o tenis no requiere contacto físico y podrá practicarse desde este lunes 25 de mayo en modalidad de dobles. La Real Federación Española de Tenis (RFET) ha informado que en la Fase 1 se permitirá, finalmente, la práctica de la modalidad de dobles en estos deportes. Por tanto, "desaparece la limitación que establecía que la práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto sólo se podrá realizar de manera individual", señala la RFET en el comunicado.

De esta manera, se podrán reanudar las clases colectivas y escuelas en clubes y centros deportivos, siempre que se respete el ratio de 10 personas por pista y las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias. Especialmente la distancia física de seguridad de, al menos, dos metros.