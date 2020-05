La conversación entre Messi y Agüero en Twich: "¿Qué te pasó hoy que me escribiste a las 9 de la mañana?"

El Kun Agüero se está convirtiendo en todo un fenómeno de los videojuegos y de Twich durante el confinamiento. El argentino está demostrando nivel y se ha hecho un hueco entre los más famosos gamers. Este fin de semana protagonizó una anécdota junto a su amigo y compañero de selección Leo Messi.

Mientras el Kun estaba en directo en Twich, recibió una llamada del capitán del Barça: "¿Qué te pasó que me escribiste hoy a las 9 de la mañana?", le preguntaba Messi.

"Me tenía que hacer el test", respondía Agüero. "Pero para qué me escribiste… Después no me diste más bola", insistía el azulgrana. "Y, yo que sé, era para decirte buen día", decía el jugador del City entre risas.

Agüero y Messi mantiene una estrecha amistad desde hace años y su buen rollo quedó patente durante la conversación: "Es que justo te vi el teléfono y te dije ‘Eh guacho, qóe onda’... Estaba aburrido y bueno, eran las 9 de la mañana y dije le voy a escribir… Que se yo. Vos también tardas una banda en contestar”, añadía el Kun ante la risa de Messi.

Asimismo, ambos se lamentaron de no poder pasar juntos el cumpleaños de Agüero, que es el próximo 2 de junio y se rieron del troleo que el del City recibe a diario en Twich cuando le piden que mande saludos a nombres fake como "Rosa Melano".

"Ya no caí más, pero en algún momento se las van a ingeniar para otra cosa", se lamentaba entre risas.