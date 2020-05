Kiko Rivera está preparándose para ser representante de futbolistas

Kiko Rivera pasó este viernes por el programa 'Espejo Público' de Antena 3 y reveló cuáles serán sus próximos pasos en el mundo laboral: se está preparando para ser representante de futbolistas.

"He aprovechado esta cuarentena para estudiar un poco. "Me estoy preparando para ser representante de futbolistas", explicó el hijo de Isabel Pantoja.

Kiko Rivera confesó hace unas semanas su delicada situación económica, ya que, según contó, había derrochado mucho dinero y, cuando se decretó el estado de alarma y tuvo que suspender los eventos que como Dj tenía programados, tuvo que recurrir a la ayuda del Gobierno.

Entre sus más ilustres amistades hay jugadores de la talla de Sergio Ramos o Joaquín, por lo que conoce de cerca el mundillo futbolístico y cuenta con los contactos necesarios.

Asimismo, Kiko admitió haber estado cuidándose durante el confinamiento: "Durante toda esta semana he hecho una limpieza de cafeína en mi cuerpo. En cuanto a comida, hago una comida sana y que no me llene el estómago".