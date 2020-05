Setién: "Me encantaría poder entrenar a Neymar algún día"

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, concedió una entrevista a Bein Sports Internacional en la que analizó la actualidad del club azulgrana.

Una de las preguntas estrella fue la situación de Neymar, cuyo regreso al Barça siempre está en el aire: "Por supuesto que me encantaría algún día poder entrenar a Neymar, faltaría más, pero como a cualquier otro futbolista. Estamos hablando de un nivel que afortunadamente ya he podido cumplir al entrenar al mejor jugador del mundo, que es Leo, y ya lo que venga veremos a ver", dijo.

Sobre la vuelta de LaLiga, Setién se muestra optimista: "Creo que ahora mismo las circunstancias están bastante como se preveía, no está habiendo casos ni contagios ni ninguna incidencia que pueda impedir el desarrollo que estamos llevando y entiendo que se acabará terminando la competición".

En caso de que no pudiera regresar el fútbol, el técnico azulgrana no es muy amigo de que se decida el campeón sin acabar y no lo vería "justísimo", en sus propias palabras: "La Liga es una competición de regularidad y mientras queden jornadas y no sea matemático… Es cierto que tenemos dos puntos de ventaja pero yo preferiría terminar".