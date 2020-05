Bottas se cruza en el camino de Alonso de regreso a Renault y a la Fórmula 1

La vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 depende de muchas variables, algunas de ellas totalmente ajenas a él. Su destino más factible es Renault, el equipo donde ganó sus dos Mundiales, pero la escudería francesa está trabajando para contar con más alternativas si no cuaja la operación con el asturiano. Una de ellas es Valtteri Bottas.

El finlandés no ha firmado, a día de hoy, su renovación con Mercedes para 2021. En el último acuerdo sólo le garantizaron la temporada 2020, por lo que ahora tiene que renegociar con su jefe y, a la vez, exrepresentante Toto Wolff si quiere seguir en la escudería alemana, algo que tampoco tiene claro.

Bottas sabe que mientras esté Lewis Hamilton, él no va a brillar. El buen inicio de 2019 se difuminó rápidamente en cuanto el británico se puso las pilas, y aunque las matemáticas le dejaron opciones hasta el final, nunca fue una amenaza real. La realidad le coloca en el ingrato papel de escudero, aunque él siente que ya está en condiciones de liderar un proyecto.

Ese cambio de aires puede estar en Renault. La marcha de Daniel Ricciardo ha dejado vacante un asiento en uno de los equipos constructores, algo que siempre resulta un plus al tener garantizado el material de primera mano. Así, según publica Motorsport-Total.com, el agente de Bottas, Didier Coton, se ha reunido con Cyril Abiteboul, jefe de la escuadra francesa, para tantear la situación.

En caso de no seguir en Mercedes, el destino de Renault no es malo para Bottas: equipo oficial, proyección de liderar (si es capaz de batir a Esteban Ocon), menos presión que en Mercedes por lograr resultados... El problema es que dejará de optar a victorias, al menos hasta el cambio normativo de 2022, y que el futuro del proyecto de Renault en la F1 no está claro vista la incertidumbre económica que acecha al mercado automovilístico.

Al asiento que ocupará Bottas en Mercedes, al menos, hasta diciembre de 2020 optan varios pilotos: George Russell, actualmente en Williams pero piloto de la cantera alemana, es el primero. También la llegada de Sebastian Vettel al mercado le convierten en candidato, y ya hay voces que piden colocarle junto a Hamilton. Incluso los hay que sueñan con ver al propio Fernando Alonso en Mercedes, algo extremadamente difícil pero no imposible, visto lo volátil que está el bazar de pilotos

La mejor noticia para las expectativas de Alonso sería, sin embargo, que Bottas renovase. Pese al innegable peso específico del español aún hoy en la Fórmula 1, el finlandés no ha salido del paddock y se mantiene en plena forma. Incluso se puede decir que está en crecimiento, vistos los resultados de 2019 comparativamente con los de 2018. Para su último contrato en F1, aterrizar en un equipo sin presión como Renault, que además conoce, le garantizaría disfrutar sin más objetivo que ese.

Si Alonso no logra atar su regreso a Enstone, pocas alternativas quedan... excepto la citada (e improbable) de Mercedes.