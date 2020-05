Antoni Daimiel recuerda el 'Flu Game', que volverá a emitirse con la narración original de Andrés Montes: "Nunca vi sudar tanto a Michael Jordan"

De todos los partidos que jugó Michael Jordan con Chicago Bulls, posiblemente hay uno en el que más se vio que era humano: el quinto partido de las finales de la temporada 96/97.

Tras ceder el empate 2-2, pese a las dos espectaculares actuaciones de 'Air' en los dos primeros choques contra Utah Jazz, el quinto de la serie disputado en Salt Lake City estuvo marcado por la intoxicación alimenticia que sufrió la noche anterior la estrella de los Bulls. Durante muchos años se ha tenido dichos problemas físicos como una gripe, lo que propició que pasara a la historia como el 'Flu Game'. Gracias a 'The Last Dance', se ha descubierto la verdad sobre aquel encuentro.

Antoni Daimiel lo vivió en directo. "Justo antes de empezar el partido nos pasaron una nota a todos los enviados especiales avisándonos de que no estaba al 100% Michael Jordan. Nos decían que tenía síntomas de gripe", rememora el periodista ciudarrealeño.

"Es verdad que no es un gran actor, el método Stanislavski no llegó a Jordan y no podía disimular lo mal que lo estaba pasando. Gestos en el banquillo calentando de alguien que no se encontraba bien, pero el partido es memorable: 38 puntos anotados con una magnífica serie en los tiros en44 minutos de juego", recuerda. "Nunca vi sudar tanto a Michael Jordan", resume de aquel encuentro.

