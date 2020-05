Mourinho: "La decisión de ir al Real Madrid la tomé después de la semifinal contra el Barcelona"

El portugués José Mourinho, entrenador del Tottenham, ex del Real Madrid y ganador del triplete en el banquillo del Inter de Milán en 2010, aseguró este viernes que decidió fichar por el conjunto madridista después de la segunda semifinal de la Liga de Campeones 2010, en la que eliminó al Barcelona.

"Si hubiera regresado a Milán tras la final del Santiago Bernabéu, con los aficionados coreando mi nombre, quizás no me habría ido del Inter. Yo todavía no había firmado con el Madrid. Quienes dicen que un delegado del Madrid vino a nuestro hotel en Madrid antes de la final (ganada contra el Bayern Múnich) dicen una tontería", afirmó Mourinho en una entrevista con el diario italiano "La Gazzetta dello Sport".

"Yo quería ir al Madrid. Ya me querían desde el año anterior, se lo propuse al presidente Massimo Moratti, pero él me convenció para quedarme. Y al Madrid ya le había dicho que no cuando estaba en el Chelsea. No le puedes decir que no tres veces al Madrid", agregó.

Mourinho hizo historia en la temporada 2009-2010 al ganarlo todo al frente del Inter, incluida una Copa de Europa que la hinchada milanesa esperaba desde 1965, cuando la ganó el equipo liderado por el español Luis Suárez Miramontes.

En el camino hacia la final del Santiago Bernabéu, el Inter eliminó al Barcelona de Pep Guardiola, campeón de todo, con una prueba de superación en el Camp Nou en la semifinal de vuelta. Tras ganar ese partido, Mourinho decidió que aceptaría fichar por el Real Madrid.

"La decisión la tomé después de la segunda semifinal con el Barcelona, porque sabía que íbamos a ganar la 'Champions'. A Moratti se lo había hecho entender. Las palabras no eran necesarias, se notó por cómo nos abrazamos en el campo tras la final de Madrid. Moratti me dijo 'después de esto tienes derecho a irte'. Era el derecho a hacer lo que quería, pero a estar feliz. De hecho, estuve más feliz en Milán que en Madrid", afirmó el técnico portugués.

La etapa madridista de Mourinho duró de 2010 a 2013 y acabó con una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa. Rozó tres veces la final de la Liga de Campeones, pero cayó las tres veces en semifinal, ante el Barcelona, el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund.

Mourinho también quiso recordar uno de los incidentes más recordados de aquel partido, cuando se acercó a Guardiola, que le estaba dando unas indicaciones a Ibrahimovic, para decirle unas palabras, desconocidas hasta ahora.

"Cuando Busquets cayó casi aturdido, yo estaba diagonalmente entre nuestro banquillo, el de ellos y el lugar donde Thiago Motta fue expulsado. Por el rabillo del ojo veo al banquillo de Barcelona celebrando como si ya hubieran ganado, Guardiola llamando a Ibra para hablar sobre tácticas: tácticas en 11 contra 10... Simplemente le dije: 'No montéis la fiesta que el partido no ha acabado'"

En la larga entrevista, Mourinho también repasó un momento clave en la creación de la plantilla del Inter que ganó el triplete en 2010. En el verano de 2009, el sueco Zlatan Ibrahimovic dejó al cuadro milanés para ir al Barcelona y el camerunés Samuel Eto'o recorrió el camino opuesto.

"Los problemas empezaron ese verano en un amistoso contra el Chelsea. Los diarios llevaban días diciendo 'Ibra va al Barcelona', 'Ibra no va al Barcelona'. Él, ese día, jugó 45 minutos, porque es un auténtico profesional. Pero en los vestuarios nos dijo 'me voy al Barcelona, voy a ganar la Champions'", aseguró el técnico portugués.

"Mis colaboradores estaban destrozados, decían 'sin él será imposible ganar la Champions', y los compañeros tampoco querían perderle. Yo estaba preocupado, pero al final dije: 'A lo mejor tú te vas y la Liga de Campeones la ganamos nosotros'. Fue una locura, pero en el vestuario cambió el ambiente", concluyó.