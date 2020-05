Los entrenamientos en solitario de Joaquín con el Betis: "¿Esto te lo ha pedido Luis Enrique?"

Joaquín Sánchez ya advertía el primer día de la vuelta al trabajo que estaba algo "tieso" después de los meses sin salir de casa. Eso no es excusa para no esforzarse al máximo, y para que no se despiste está Marcos Álvarez, preparador físico del Betis.

El club verdiblanco le ha hecho un seguimiento que ha plasmado en un vídeo en sus canales oficiales, en el que, como no podía ser de otra manera, no falta el humor. "Alegría tenía yo cuando estaba en Ibiza...", arranca el capitán.

Desde el principio remolonea. "Marcos, yo no estoy para todo esto hoy, ¿eh?", dice nada más ver el circuito que le tenían listo. Tiene que ser el preparador quien tira de él ("llevas siete minutos ya, va") para que haga los ejercicios preceptivos.

Cuando ve que le está siguiendo la cámara del club, admite que es "mal día para tener seguimiento", hasta que se da cuenta de que le puede venir bien. "¿Esto te lo ha pedido Luis Enrique?", bromea sobre su eterna petición de volver a la selección española.

Sin perder la sonrisa, Joaquín hace los ejercicios que le van ordenando, siempre dedicándole un guiño al cámara cuando pasaba por su lado. A sus 38 años, el del Puerto de Santamaría sigue demostrando un muy buen estado físico, algo que tendrá que mantener para agrandar su leyenda en el fútbol español ahora que, tras la retirada de Aduriz, es el futbolista más veterano en activo de Primera División.