El atleta Diego García se solidariza con Jordi el Niño Polla: "Está sufriendo las consecuencias del distanciamiento social como nadie"

El distanciamiento social se ha mostrado como una herramienta más que útil para evitar el contagio de enfermedades como la COVID-19, y poco a poco se está relajando.

Los deportistas ya pueden salir a entrenarse, pero otras profesiones deben mantener los contactos físicos mucho más limitados. En el caso de los profesionales del cine porno, evidentemente, esto hace imposible su trabajo.

Por este motivo, y por su más que razonable parecido facial, el marchador Diego García Carrera le ha enviado un mensaje de apoyo a uno de los actores porno españoles más en boga en los últimos tiempos, Jordi 'El Niño Polla'.

"Hoy me siento afortunado porque vuelvo a mi rutina de entrenamientos, pero sé que no todos tienen esa suerte. No dejo de pensar en gente como mi doble

Jordi el Niño Polla, que estará sufriendo las consecuencias del distanciamiento social como nadie. Ánimo, hermano", ha tuiteado.

García Carrera, subcampeón de Europa en 20 kilómetros marcha, es un atleta un tanto peculiar. Además de tener un notable sentido del espectáculo, como prueba con publicaciones como esta, es un consumado músico y toca con virtuosismo uno de los instrumentos más difíciles: el trombón.

Su buen humor y ánimo le han ayudado mucho en este confinamiento, por lo que ha podido seguir preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio, donde quiere dar la campanada.