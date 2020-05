La viuda de Loreno Sanz recuerda a su marido: "Telefónica le dio el número con la fecha de la Séptima: 05-20-98"

El 20 de mayo se recuerda con especial cariño por el madridismo. Ese día de 1998, Pedja Mijatovic marcó el gol decisivo en la final de la Champions League contra la Juventus, dándole al Real Madrid la Copa de Europa, para siempre recordada como la Séptima.

El presidente, por entonces, era Lorenzo Sanz, cuya muerte con coronavirus en los primeros días de la pandemia en España supuso un duro mazazo para la entidad merengue, los aficionados y, por supuesto, su familia.

Mari Luz, su viuda, homenajeó a su esposo en una emotiva entrevista en 'El Partidazo de COPE', donde relató lo dura que le está siendo la vida sin su compañero.

"Mi recuerdo es verle al sol esperando a que llegara el nieto, y se subió andando por las escaleras. Entonces sigo esperándole. Luego fui a peor y a peor, ayer tuve que llamar al médico porque me ahogaba. Me ha dicho la doctora que es normal, que no me aguante las ganas de llorar”, relató.

El cariño que ha recibido le ha ayudado a paliar, en la medida de lo posible, el dolor. "Ahora los nietos han conocido el personaje que era su abuelo”, asegura, aunque de la época en el trono del Bernabéu no tiene tan buenos recuerdos. "Se sufre mucho", admitió la que fuera 'Primera Dama' blanca. "La época de cuando era presidente del Real Madrid fue muy bonita, pero no ha sido la más feliz de nuestra vida", señala.

🗣️ Mari Luz, mujer del expresidente del @realmadrid Lorenzo Sanz, en @partidazocope



⚪️ "La época de él como presidente fue bonita, pero se sufre muchísimo"



📱 "Telefónica le dio a Lorenzo el número de teléfono con la fecha de la 'Séptima: 05-20-98"



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/KmkqwaCCVM — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 20, 2020

El aniversario de la Séptima siempre trae a ella una sonrisa, pese a todo. "Telefónica le dio a Lorenzo el número de teléfono con la fecha de la 'Séptima: 05-20-98", contó. "Un día como hoy comentábamos en el desayuno los aniversarios de la Séptima. Le recuerdo paseando por la plaza, que le tuvo que rescatar mi hijo Paco porque se lo comían. Fue maravilloso. Mi marido era especial porque era normal", resume.

Mari Luz se emocionó notablemente al escuchar el homenaje que le hizo Paco González, director de Tiempo de Juego, a su marido. El periodista y el exdirigente blanco tenían una buena relación, y para él fue un duro palo. "Hablar de mi marido es sacar una sonrisa y recordar lo bueno, Lo horrible lo comparto con tantísima gente que lo está pasando tan mal... Lorenzo me decía que el confinamiento era una película de ciencia ficción, que no era posible", asegura.