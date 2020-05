Mercedes Milá recuerda a su buen amigo Ángel Nieto: "Era un tío que desconocía el miedo, no tenía límites"

Mercedes Milá se hizo un nombre en la profesión periodística gracias a sus mordaces entrevistas en programas de debate como 'Buenas noches' o 'De jueves a jueves' mucho antes de convertirse en la comandante de Gran Hermano.

Lo que pocos saben es que antes de todo aquello, Milá fue una pionera femenina en el periodismo deportivo y, en concreto, en el de motor.

La catalana es una apasionada de las dos ruedas por cuestiones familiares. No en vano, su familia estuvo muy vinculada con los Bultó, fundadores de las míticas Bultaco, que cuenta en sus ramas con ilustres pilotos como Sete Gibernau.

El periodismo deportivo de motor que practicó en los años 70 está, por tanto, muy arraigado en sus genes y ella siempre lo recuerda con mucho cariño. De estos temas y muchos más habla con Izaskun Ruiz en una entrevista que forma parte del especial 'Mujeres en el motor' de la plataforma DAZN.

Milá rememora no sólo cómo era ser mujer periodista en aquellos años en un mundo masculino y muchas veces muy machista, sino además también comparte los recuerdos con Ángel Nieto, del que disfrutó en la pista y con el que luego compartió una gran amistad.

"Lloré tanto la muerte de Ángel Nieto... Me pareció tan bestia, a su vez, tan Ángel, porque fue una muerte de un tío que ya creía que estaba por encima del peligro, que nunca el peligro le iba a pillar. El casco lo debía llevar como fuera que lo llevara, no lo sé. Era un tío que desconocía el miedo. No tenía límites con aquellas motillos", recuerda la periodista.

Sobre las diferencias entre aquel periodismo y este, Mercedes Milá echa de menos la camaradería que había entre los protagonistas y los corresponsales. "Ahora es muy diferente el mundo del motociclismo, por lo que me cuentan, pero en ese momento todos los pilotos y los mecánicos y los periodistas éramos una piña, éramos un rebaño", afirma.