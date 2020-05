Joaquín confiesa a Juanma Castaño que mamó del pecho de su madre hasta los: 6 años: "Eso es la auténtica genética"

Joaquín Sánchez fue entrevistado en 'El Partidazo de COPE' por Juanma Castaño, en una charla en la que el capitán del Betis tuvo momentos serios y, cómo no, humorísiticos.

El veterano futbolista gaditano se mostró favorable a empezar a competir, dado que este periodo sin partidos se le está haciendo pesado. "Cuanto antes empiece la liga, mejor. Se está haciendo muy largo y sigues teniendo muchas dudas. Estos dos meses han sido complicados y ahora ves un poco de luz, pasas de fase, empiezas a entrenar y tienes la incertidumbre de cuándo va a empezar esto. Que sea ya", pidió.

La nueva normalidad en el fútbol, que afecta directamente a los entrenamientos, le está costando algo. "Intentamos tocarnos lo menos posible pero hay acciones que son inevitables. Una vez que te metes a entrenar es complicado mantener las distancias, no tocar", admite, toda vez que se resigna. "Si estás pensando que te puedes contagiar o no tocar, no puedes desempeñar tu profesión", reflexiona.

Aunque haya muchos controles, Joaquín ha aceptado que puede contagiarse porque "el riesgo cero no lo garantiza nadie". "Se minimiza", admite, "pero a día de hoy nadie te lo puede garantizar". Una de las medidas para evitarlo serán los partidos a puerta cerrada, algo que ya ha vivido Joaquín en el Benito Villamarín... más o menos. "Una vez jugué con el filial en el Benito Villamarín y no había nadie", bromeó, antes de volver a ponerse más serio. "Será raro mirar a la grada y ver que no hay nadie", aseguró.

Los años no pasan en balde y Joaquín es consciente de que afronta su recta final como futbolista. "Me daría pena que mi último año fuese así. Después de tanto tiempo, me gustaría terminar mi carrera jugando. No he pensado en mi retirada pero acabar así daría muchísima pena", asegura.

Su madre y el clásico chiste

Una de las confesiones que dejó la entrevista fue que estuvo hasta los 6 años mamando del pecho de su madre. "Eso es la auténtica genética y naturalidad mía. Que yo recuerde, hasta los 6 años. Me acuerdo de estar en la playa, mi madre taparme con la toalla y yo ponerme ahí dale que te pego", señaló.

No pudo faltar un chiste como colofón a la entrevista. Si hay una profesión que Joaquín tiene garantizada cuando cuelgue las botas, es la de humorista.

"Uno que va al médico y dice: "Doctor, que me levanto por la mañana y me creo que soy un perro. Lo primero que hago es salir al jardín, empezar a ladrar, a mear por las flores... Entro y me pongo a oler a mi mujer por detrás. Horroroso, me estoy volviendo loco". "¿Y eso desde cuándo le pasa a usted?" "Desde cachorrito".