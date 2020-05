Italia da luz verde a los entrenamientos en grupo y da un palo a Francia: "Abandonarlo todo habría sido más fácil"

El fútbol italiano está más cerca de regresar, después de que su ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, anunciara el levantamiento de la prohibición a los entrenamientos grupales de los clubes de la Serie A.

Spadafora explicó en una entrevista a la televisión nacional "Rai" que el Comité Técnico Científico dio el visto bueno al regreso de las sesiones de trabajo en grupo y anunció que el 28 de mayo se reunirá con la Federación de Fútbol (FIGC) y la Liga italiana para poner fecha a la reanudación de la competición.

"El Comité Técnico Científico ha aprobado el protocolo de la FIGC para la reanudación de los entrenamientos en equipo de los clubes de fútbol. Es una óptima noticia, los entrenamientos en grupo pueden reanudarse", explicó.

De esta manera se aprueba un nuevo protocolo en el que no se prevén concentraciones blindadas de varias semanas en los centros deportivos y "si hay un caso de positivo, el contagiado estará en cuarentena y los demás pueden seguir trabajando, pero controlados. Es correcto que el fútbol pueda reanudarse en condiciones de seguridad".

Los clubes llevan entrenando de forma individual desde el 4 de mayo y podrán iniciar el trabajo colectivo, aumentando el optimismo sobre las opciones de reanudar el fútbol italiano.

Spadafora dejó un recado al fútbol francés, pues no dudó en señalar que "hacer como Francia y abandonarlo todo habría sido más fácil. Pero yo no quise tomar esta decisión, al igual que no quise dar fechas seguras para una reanudación cuando no teníamos datos suficientes. Ahora que se puede, es correcto hacerlo", concluyó.