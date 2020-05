Lilian Thuram cuenta sus pesadillas con Munitis: "Tenía su foto en mi despacho"

Lilian Thuram concedió en una entrevista a la revista 'Líbero' donde el campeón del mundo y de Europa recordó a uno de los futbolistas que más le ha complicado la vida dentro de los terrenos de juego. Pese a que en su carrera en Parma, Juventus o FC Barcelona se ha enfrentado a jugadores galardonados con Balones y Botas de Oro, el francés se decantó por otro.

"Yo no tengo mucha memoria para los nombres, ni de la gente, ni de los estadios. Pero de Munitis me acuerdo muy, muy bien. Es el jugador que me ha puesto más en problemas sobre el terreno de juego", desveló Thuram.

El futbolista francés rememora uno de sus enfrentamientos en un España-Francia en la Eurocopa del 2000, que los galos terminaron ganando. "Fue increíble. Me decía, '¿pero qué es este jugador?'", comenzaba. "En el descanso, entro en el vestuario y pensaba que no era posible. Tenía a mi compañero, Christian Karembeu que me decía: 'no, no ha pasado ni una sola vez', para tranquilizarme".

"Munitis me enseña humildad"

Del mismo modo, Thuram admitió el alivio que sintió cuando el seleccionador español, José Antonio Camacho por aquel entonces, cuando sustituyó al que era el '9' de La Roja. "Recuerdo muy bien el alivio cuando el entrenador lo retiró. No sé por qué, pero eso me alivió muchísimo. A veces tengo pesadillas con Munitis".

"En mi despacho no tengo muchas fotos de fútbol. Pero estaba la foto de Munitis", admite Thuram. El futbolista destaca la importancia de "cultivar la humildad". "Es muy importante. Munitis me enseña humildad".