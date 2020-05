Manolo 'el del bombo' abre una cuenta para pedir donativos que le saquen de su crítica situación económica

Manuel Cáceres Artesero, más conocido como Manolo 'el del bombo', atraviesa una situación crítica. Fue él mismo quien admitió que su economía está bajo mínimos y está muy cerca de verse en la calle y obligado a malvender sus bienes más preciados, incluidos los bombos con los que animó a la Selección española por todo el mundo.

Ahora que está viviendo sus peores días, Manolo pide ayuda a la afición. Lo ha hecho a través de su página web, en la que ha habilitado un número de cuenta para que le envíen donativos. También acepta envío otros productos.

"En estos momentos tan duros quiero agradeceros con mi máximo cariño todas las muestras de afecto que estoy recibiendo", afirma en el encabezamiento.

A sus 71 años de edad, Manolo ha tenido varios sustos de salud y la situación económica ha hecho que su conocido bar, 'Tu Museo Deportivo', esté al borde de la ruina. No volverá a abrir su establecimiento en junio, que es cuando acaba su contrato de alquiler, por lo que está abocado a la jubilación.

Se encuentra al límite, hasta el punto de que ha asegurado que no tiene "ni para comer". "Gano cuatrocientos euros y pico, que es lo que pago de hipoteca, más los gastos del piso. Con la jubilación ingresaré ochocientos. No sé qué vamos a hacer, pero tengo que comer y no sé si subastar el bombo", admitía en una entrevista en EFE en la que se ha destapado su situación.