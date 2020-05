La marchadora Irene Montejo denuncia insultos por entrenarse en la calle: "Me gritaron 'vaya putón'"

Los deportistas están teniendo una vuelta convulsa a la actividad. Una parte de la sociedad no entiende que ellos necesitan volver a entrenarse y, pese a que la normativa se lo permite, tienen que adaptarse para evitar incidentes.

Desde el primer día muchos atletas denunciaron que estaban recibiendo insultos. La progresiva vuelta a la normalidad no ha frenado estos incidentes y la última en denunciarlo ha sido la marchadora Irene Montejo.

La joven de 22 años ha sufrido el acoso de "un par de individuos", según ha relatado, que la insultaron por estar entrenándose en la calle:

"Es increíble la poca educación que tiene cierta gente. Ya de por sí me parece increíble que se insulte/grite/falte al respeto a un deportista por entrenar en un horario fuera del establecido cuando tiene todo su derecho de hacerlo por ser deportista DAN. Pues imaginaos...", relata en un post en twitter.

"Aún no he salido ni un sólo día fuera de dicho horario. Aún con todo mi derecho. No me gusta llamar la atención y prefiero pasar desapercibida. Sobre todo porque, desgraciadamente, la mayor parte de las personas que me encuentro cuando estoy entrenando no entiende ni de deportistas de alto nivel, ni de atletismo. Y ya de marcha mucho menos. Bien, pues ayer 2 'individuos' tuveron el gran detalle de gritarme: 'vaya putón'. Ahora comprenderéis cómo nos sentimos los deportistas algunas veces. Y que no nos quejamos por placer", denuncia.

La situación no es nueva y el Consejo Superior de Deportes lo ha denunciado públicamente, en este caso para señalar su solidaridad hacia Kini Carrasco, el paralímpico que contó recientemente que había recibido "una ducha de cubos de agua" por entrenarse por la calle.