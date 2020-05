La duda de Falcao: "¿No hay abrazos en las celebraciones pero sí contacto durante el resto del partido?"

El fútbol ha regresado a las grandes ligas después de los peores días de la pandemia de coronavirus. La Bundesliga ha sido la primera en regresar, con un atractivo Dortmund vs Schalke que ha atraído la atención de medio mundo.

Incluida la de Radamel Falcao. El mítico jugador colombiano, actualmente en Turquía, ha estado atento al regreso del fútbol aunque no ha dudado en expresar sus dudas.

Varias normas han sido impuestas en la liga alemana para garantizar la seguridad de los jugadores, entre ellas, la prohibición de celebrar los goles en grupo, algo que no ha terminado de entender el exdelantero del Atlético de Madrid.

"Viendo el retorno del fútbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo!. En las barreras están todos juntos", reflexionaba en Twitter Falcao sobre la paradoja que supone que se eviten los contacto en varios momentos del juego pero no así en el resto del desarrollo del partido.