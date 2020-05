Paco Jémez atiza a Tebas por la vuelta a los entrenamientos: "Que firme un documento por si pasa algo"

Paco Jémez, técnico del Rayo Vallecano, atendió a la llamada de El Partidazo de COPE para hablar sobre la vuelta paulatina de los entrenamientos y del fútbol y de cómo se está manejando esta situación. El entrenador canario se mostró precavido con respecto a los plazos y teme que las cosas no se estén haciendo bien.

"Empezar el día 20 de junio me parecía justo y todavía no hay control sobre la pandemia. Todos tenemos muchas ganas de empezar pero me da mucho miedo a que nos equivoquemos. Me parece demasiado prematuro lo que dice Tebas", confesaba.

Jémez reconoce que esta es una situación muy complicada para saber qué pasos son los que hay que dar y por eso pide paciencia. “Querer acertar en todas las decisiones es imposible, pero creo que hay tiempo para darnos pausa", opina y destaca la eficacia del protocolo. "Es fantástico desde el punto de vista sanitario, aunque no ha primado lo deportivo, como es normal”.

⚡️ Paco Jémez, entrenador del @RayoVallecano, en @partidazocope



😷 "A mi que me firme Tebas que no va a haber riesgo de contagio en el campo"



❌ "No estoy dispuesto a hacerme un test cada 4 días, no me da la gana"



🏠 "Y si no puedo entrenar, me iré a mi casa"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/HFmA9kwgGC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 14, 2020

Sin embargo, el rayista cree que las cosas están yendo muy rápido y quiso criticar a Javier Tebas, presidente de LaLiga, por asegurar que la vuelta del fútbol tiene 'riesgo cero'. "Si Tebas está tan seguro, que firme un documento por si pasa algo, pero no lo va a firmar porque es imposible el riesgo cero", propone irónicamente.

"El problema es que aparezcan positivos a una semana de jugar. No tenemos control sobre la pandemia. No se puede prometer que no va a haber positivos. Me duele cuando dicen que somos unos privilegiados. Yo he pasado ya un test y estoy sano pero a lo mejor ahora estoy infectado", añade.

El técnico apoyó a las voces que critican el protocolo con el que el fútbol pretende volver, que pasa por la realización de tests masivos y de manera repetida a jugadores, cuerpo técnico, empleados y demás. "No veo con buenos ojos hacernos tests cada cuatro días, cuando hay muchos que no tienen acceso a poder hacérselos. No estoy dispuesto a hacerme un test cada cuatro días, no me da la gana. Y si no puedo entrenar, me iré a mi casa”, zanja.

Desde una perspectiva más deportiva, Jémez reconoce que esta vuelta al trabajo es completamente extraordinaria ya que los jugadores "incluso en verano vienen mejor porque andan, corren, juegan al tenis y hasta se mueven saliendo de fiesta". Han venido tiesos, pero es normal después de estar metidos 60 días en casa", explicaba.