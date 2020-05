Messi: "Quizás Setién lo entendió mal, no podemos ganar la Champions jugando como antes del parón"

Leo Messi ha regresado esta semana junto con sus compañeros a los entrenamientos individuales tras más de 50 días de confinamiento y también ha vuelto a los medios para analizar la vuelta del fútbol y el estado del Barça.

El argentino ha hablado para Sport y Mundo Deportivo y lo ha hecho, como acostumbra en los últimos meses, sin tapujos.

Sobre las palabras que sembraron polémica antes del confinamiento y en las que Messi aseguraba que, tal y como estaba el Barça, no les daba para ganar la Champions, Messi se pronuncia así: "Lo que me parece es que el técnico entendió mal lo que dije o le explicaron mal lo que quería decir. Yo lo que dije es que jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes del parón parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions. Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando".

Sin embargo, considera que el confinamiento "les puede acabar beneficiando" por el parón para tomar perspectiva y coger la competición con más ganas.

En cuanto a cómo se plantea la vuelta del fútbol, Leo se muestra optimista pero preocupado: "Sabemos que va a ser raro todo, sin gente en la cancha que es algo que alguna vez jugué y se me hizo muy extraño y con el tema de las concentraciones que la verdad no nos gustaría tener que estar separados de nuestras familias y hay que ver cómo queda finalmente".