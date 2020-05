Eva Calvo: "Los de taekwondo seremos los últimos en volver porque hacemos todo lo que no se puede hacer"

Eva Calvo (Madrid, 1991) es el referente femenino del taekwondo español. La subcampeona olímpica irrumpió con fuerza en el panorama mundial con solo 22 años, cuando conquistó el bronce en el Mundial de México 2013, y desde entonces se ha mantenido en la zona alta del ranking a golpe de medallas, entre las que destacan las platas de los Juegos de Río 2016 y el Mundial 2015 y el oro europeo de Bakú 2014. Llegar a Tokio 2020 era su siguiente reto, pero la pandemia del coronavirus ha hecho que pase de prepararse para buscar el billete olímpico a tener que trabajar en solitario en su domicilio y con un futuro plagado de incógnitas.

Su deporte es uno de los que más problemas está encontrando en la desescalada "porque hacemos todo lo que no se puede hacer" y Eva es consciente de que "las cosas van a ir despacio", ya que "aún no sabemos ni cuándo podremos volver a los entrenamientos".

En cualquier caso, prefiere "no darle muchas vueltas a cosas que no puedo controlar" y es partidaria de seguir activa y "pensando en positivo". De hecho, no pierde su habitual sonrisa ni por estar alejada de Marta, su hermana y compañera de entrenamientos y concentraciones de la selección.

Antes que nada, ¿cómo están usted y su familia?

Estamos todos bien. Separados, pero bien. Se echa de menos a los padres y a los compañeros, pero yo sobre todo echo de menos a Marta. Cada una estamos pasando el confinamiento en nuestra casa y creo que nunca había pasado tanto tiempo sin verle, porque con los entrenamientos y todo eso coincidíamos continuamente. Por suerte de salud estamos todos perfectos y el confinamiento no se me ha hecho muy duro porque soy bastante casera. Además, tengo perrito así que he podido salir varias veces al día... Nuestra única preocupación es saber cuándo podremos volver a entrenar en grupo.

¿Se apaña bien en casa para mantener la forma?

Bueno... Para practicar taekwondo necesitas bastante sitio, especialmente si eres alto (ella mide 1,76m) porque las piernas no te caben. En los entrenamientos hacemos ejercicios de dar patadas al aire y yo estoy continuamente pensando '¡Madre mía!', porque los hago preocupada de no darle a la tele o al perro. Tengo que tener mucho cuidado. En cuanto a la preparación tenemos un plan de días alternos, uno entrenamos por videoconferencia todos los deportistas del club, en una reunión de 'Zoom', y al siguiente trabajamos cada uno por nuestra cuenta. También hago trabajos de fuerza, aparte de lo que nos mandan: ejercicios de abdominales, de sentadillas... la verdad es que creo que estoy poniéndome fuerte (se ríe).

¿Puede el 'parón' acarrearle un problema en cuanto al peso?

Para nada. Mi categoría olímpica es la de 67 kg y la 'no olímpica', es 62 kg. Yo vengo pesando 62 y, la verdad, estoy terminando la cuarentena igual que como la empecé. Decía de broma lo de que me estoy poniendo fuerte, aunque es cierto que habré perdido un pelín de masa muscular porque el nivel de entrenamiento no tiene nada que ver.

¿Qué es lo que más echa en falta?

Sobre todo, tener a un compañero para que te sujete bien en los ejercicios... y alguien con quien hacer combate.

¿Es consciente de que el contacto complica aún más las cosas?

Claro, y no solo por el contacto. Al ver las normas me di cuenta de que los de taekwondo vamos a ser los últimos en poder volver a los entrenamientos porque tiene todo lo que no se puede hacer: entrenamos y competimos en espacios cerrados, hay contacto, sudor, los contrincantes nos juntamos en el 'clinch', compartimos material... es como 'madre mía a ver cuándo nos va a tocar a nosotros'.

¿No le han dicho nada de posibles fechas para volver a entrenar o competir?

No se puede saber porque hay muchos condicionantes, especialmente en el taekwondo. Los del club Amigos de Sánchez Élez de Leganés entrenamos en una nave, a las órdenes del maestro José María Martín 'Xixo', y la vuelta al trabajo dependerá del Ayuntamiento y la federación madrileña. Ahora los deportistas de alto nivel podemos entrenar en exteriores y trabajar junto a nuestro entrenador, pero sin saber fechas ni nada no sabemos cómo orientar los posibles entrenos, no sabemos cuándo podremos hacer entrenamientos de grupo.

Las federaciones nacionales de deportes de contacto, entre las que está la de taekwondo, se han unido con el Comité Olímpico Español para lanzar un protocolo que permita la vuelta a la normalidad.

Es una iniciativa genial porque nos hace ver que hay muchas personas trabajando por nosotros. Por lo que he visto, se plantean cinco etapas, que van desde algo sencillo como los entrenamientos al aire libre hasta poder combatir con un adversario, o incluso los desplazamientos entre provincias.

¿Se sabe algo del calendario de esta temporada?

Estamos a la espera de saber qué pasa con el Preolímpico, que se suspendió y todavía no tiene fecha, aunque suponemos que será a finales de año. De todas formas, me parece que las cosas van a ir despacio y no creo que haya competiciones antes del Preolímpico.

¿Ninguna competición previa? ¿Podrán ponerse en forma?

La situación es muy extraña y no puede saberse, pero iremos paso a paso. Primero habría que hacer una pretemporada y en total necesitaríamos un mínimo de dos meses para prepararnos bien. Eso sí, a priori no será posible llegar al 100%, porque para eso tienes que coger la situación del combate, entrenar con un rival y coger sensaciones. Es algo complicado, porque esa sensación se pierde, la situación de un campeonato, el tener un rodaje de la competición, que en este tiempo se ha quedado en cero.

¿Le afecta a nivel emocional o motivacional?

Intento ser positiva porque ya tenemos bastantes problemas como para agobiarnos con más. Todos queremos que esto pase cuanto antes, pero no podemos hacer nada salvo seguir las normas y mantenernos activos. Ahora creo que lo importante es evitar correr riesgos. Por ejemplo, mi hermana podría venir para entrenar, pero no tiene coche y tendría que combinar tren, metro y bus... y creemos que no merece la pena correr esos riesgos 'solo' para realizar trabajo físico.

¿Qué siente al ver todos los problemas derivados de la pandemia?

Algo que ya tenía interiorizado del deporte: hay que saber adaptarse y no hundirse en la amargura, por ejemplo, cuando no puedes salir. La situación es la que es y no se puede cambiar, así que lo mejor que puedes hacer es adaptarte e intentar superarla. A mí no me está yendo mal y, con las tecnologías que tenemos, no nos podemos quejar porque podía haber sido muchísimo peor.

¿A qué dedica el tiempo en casa?

Estoy cursando informática en la UCAM, donde me dan muchísimas facilidades para poder estudiar a distancia. La verdad es que tengo que meter horas, porque tengo exámenes en menos de dos semanas... pero me está costando centrarme y me da mucha vergüenza, porque estando todo el día en casa no tengo excusa. La cosa es que, al estar tanto tiempo en casa me cuesta encontrar la forma de despejarme y lo llevo peor.

¿Algo que sea más de ocio?

He cocinado más, como todo el mundo (ríe). Y aparte de eso, he visto muchas pelis y muchas series... he 'quemado' el Netflix y hasta he empezado a dibujar tiras cómicas (se parte de risa por vergüenza), son las historias de un 'perrillo'. Me propuse hacerlas y, aunque las ideas están muy bien, tengo un problema: lo que es dibujar me cuesta más, pero bueno, dibujo unos monigotes y me río un rato.

No pierde la sonrisa pese a todo.

Me pasa como a todos, hay momentos de alegría y otros de ''buff'. Yo tengo ganas de poder salir y hacer vida normal, pero me conformo con que llegue el buen tiempo, que pegue un poco el solecillo. Solo eso me anima, me pongo música y hago ejercicios en la terraza.

¿No aprovecha para salir a hacer deporte, ahora que se puede?

Tengo la rodilla regular y no puedo correr. Tampoco tengo aquí la bici, así que no me da por salir demasiado... puedo salir a hacer algunos ejercicios, porque en casa no tengo mucho espacio, pero por lo general no voy mucho a la calle. A ver si poco a poco vamos a mejor y los taekwondistas podemos acercarnos a la normalidad, entrenando aunque sea al aire libre, pero con material.

¿Cómo ve sus opciones de lograr el billete para Tokio 2020?

Si no hay competiciones será la federación la que decida qué deportistas cubren las dos plazas de España en el preolímpico. Yo diría que Marta es una baza segura, porque es la única que está arriba en el ranking. Aparte de ella estamos varias chicas apuntando bastante alto... así que ya veremos. De todas formas, por mucha experiencia que tenga, por muy subcampeona olímpica que sea y por muchas ganas que tenga de volver a unos Juegos, procuro no hacerle mucho caso a esto porque ahora mismo no tiene sentido. Creo que lo importante es seguir de la mejor manera hasta que se despejen las dudas sobre las fechas de los entrenamientos y las competiciones. Lo de Tokio lo volvemos a hablar más adelante.