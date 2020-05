Carlos Sainz, sobre el interés de Ferrari en su hijo: "Se están acelerando las cosas"

El piloto español de rallies Carlos Sainz, admitió los rumores que relacionan el fichaje de su hijo, también Carlos Sainz, por Ferrari la próxima temporada, después de que se anunciase la salida de Sebastian Vettel de la escudería italiana. Sainz admitió que "a estas alturas", no quiere "engañar a nadie".

"Está claro que se están acelerando las cosas y los equipos no van a esperar a que empiece la temporada", explicó en el programa #Vamos Sobre Ruedas de Movistar. "Ni siquiera se sabe si se va a disputar la temporada al ciento por ciento", matizó.

Sainz padre admitió que el actual piloto de McLaren "está contento donde está", aunque no descarta nada. "En los últimos tiempos se están moviendo mucho las cosas y tarde o temprano tendrá que haber algo, ya que no se puede estar con todos estos rumores e historias, pero no puedo contar mucho más porque son momentos delicados", añadió dejando entrever que algo se mueve entre Ferrari y Carlos.

El actual campeón del Rally Dakar ve a su hijo con "la ambición de mejorar y de dar pasos adelante". "La vida va pasando y uno o bien se estanca o da pasos adelante", opinó. "Esa tiene que ser la filosofía de cualquier deportista o persona que compita; yo al lado suyo sólo puedo animarle a que lo haga, como tiene que ser", concluyó.

"La vida va pasando y, o te estancas, o das pasos. Carlos tiene la ambición de seguir haciéndolo mejor y esa tiene que ser la filosofía de cualquier deportista. Lo único que puedo hacer a su lado es animarle a que lo haga". @CSainz_oficial, sobre @Carlossainz55. #VamosSobreRuedaspic.twitter.com/iCZlOkkMch — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) May 12, 2020

Carlos Sainz hijo se ha ganado a pulso estar en la pugna por la plaza que ha liberado Vettel, pues fue el primer clasificado de la parrilla fuera de las tres grandes escuderías (Mercedes, Ferrari y Red Bull). Las negociaciones parecen haber comenzado ya y en los próximos días podría haber fumata blanca.