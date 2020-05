El presidente de 'Futbolistas ON', sobre la presunta corrupción de AFE: "Usan técnicas de la mafia italiana"

La acusación de cohecho hacia David Aganzo y otros directivos del sindicato de futbolistas AFE ha sacudido los cimientos del balompié español, si bien no es algo nuevo. De hecho, desde otro sindicato, 'Futbolistas ON', han ido contra AFE desde hace tiempo.

Su presidente, Juanjo Fernández, se ha mostrado esperanzado ante la denuncia a Aganzo y ha recordado que ellos ya lo pusieron en manos de la justicia hace tiempo. La tensión ha hecho que el que fuera futbolista del Atlético de Madrid B o Castellón entre otros contara al borde de las lágrimas su opinión al respecto.

"Me hace recordar los años horribles que hemos pasado, sin poder decírselo a nadie, incluso las cosas que teníamos en el juzgado, incluso firmar un convenio y estar sonriente... Es jodido. Llegó un momento en el que intenté con un grupo de compañeros que dieron un paso (porque lo fácil era ser de AFE) y empezamos a trabajar. Con todas las adversidades pero con mucha ilusión, y de ahí esa firma del convenio del fútbol femenino. Luego, que seamos víctimas de estas situaciones, pues me da pena. He sido afiliado a AFE durante 15 años y la institución no se merece estos dirigentes", criticó en 'Radio Marca'.

Fernández asegura que este es "uno de los mayores escándalos de la década del fútbol español" y lo considera "un caso de corrupción con técnicas de mafia italiana". "No me sorprende, pero me asusta", admite.

Votaciones 'raras'

Fernández apunta a votaciones sospechosas, previsiones que no cuadraban y elecciones de representantes que, de repente, se les daba la vuelta.

"Veíamos cosas raras. Con cosas raras me refiero a que en las votaciones sindicales sabíamos de nuestras posibilidades y en vestuarios donde preveíamos 3-4 votos sacábamos 0", relata, y cuenta un caso concreto.

"Hubo una votación en los vestuarios de Primera. Queríamos ser uno de los sindicatos que negociase el Convenio Colectivo. Las cosas empiezan a no cuadrar, tenemos la dimisión de nuestra tesorera a un mes de las elecciones y eso ya nos hace saltar todas las alarmas. Llevamos su ordenador a un peritaje informático donde vemos que muchos documentos han salido de ahí, y entonces es cuando iniciamos una investigación en manos del juzgado. El ordenador está en un notario y, a partir de ahí, hemos ido investigando y viendo la verdad. Al final uno de los implicados ha dado la cara y me alegro de que haya confesado", cuenta.