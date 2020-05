Pau Gasol: "Vivimos situaciones extremas, cosas de película de terror"

Pau Gasol sigue tremendamente involucrado en la lucha contra la pandemia del coronavirus. El pívot catalán no solo lanzó la campaña 'Nuestra mejor victoria' junto a Rafa Nadal, ya que continúa ", intentando contribuir desde mi posición todo lo que puedo" para combatir el COVID-19.

Gasol fue el protagonista del primer podcast en castellano de Olympic Channel, donde reconoció que vivimos "una situación difícil de llevar por las implicaciones que está teniendo a nivel mundial y especialmente en España, uno de los países más afectados y donde tengo familia y amigos".

Es por ello que "intento ser proactivo, positivo, intentando contribuir desde mi posición todo lo que puedo y combinando eso con hábitos saludables y favorables", ya que "hay mucho que digerir, es una situación nueva para todos".

Gasol confía que la situación "nos haga reflexionar y reordenar nuestras prioridades" contra "este virus y este enemigo invisible como le llaman" y destaca que "lo más duro es ver el número de personas contagiadas, ver el número de muertes, ver la cantidad de estrés de trabajo de sacrificio que está haciendo el sector sanitario y la gente que sigue saliendo a trabajar para proveer servicios esenciales y que nosotros podamos estar más tranquilos en casa".

El de Sant Boi lamenta "situaciones extremas" como "cuando un familiar fallece y no puedes estar cerca, incluso dudas, si debería ir a verle, a mi padre, a mi madre, a mi abuela, que está en estado crítico, para aguantarle la mano... son situaciones extremas, todo el tema de los tanatorios montados en el palacio del hielo o en otros lugares, son cosas de película de terror que no te las puedes imaginar en un mundo real, eso es lo más duro: no poder estar como familiar, un hijo, nieto, hermano... con alguien que está mal.

Sobre su día a día Gasol explica que mantiene contacto diario con sus padres y se entrena cada mañana, y destaca que lleva a cabo "una rutina sin abusar de la pantalla, manteniéndonos activos y repartiendo las tareas del hogar". Completa el tiempo con películas, series, lectura y meditación, ya que "me gusta leer un rato por la mañana y otro por la tarde" y "la meditación me está ayudando mucho".