Sergio Ramos: "El fútbol es secundario, pero sirve de distracción a la gente"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, reconoció que el fútbol puede ser "secundario" en este "momento duro" que se está viviendo por la pandemia de coronavirus, pero aseguró que es "un motor económico y sirve de distracción a la gente que lo está pasando mal".

Ramos dijo que ha tocado "vivir una situación muy rara" por la pandemia de coronavirus que ha sufrido España pero admitió que se siente "afortunado" por estar bien de salud. "Lo importante no es que vuelva el fútbol, es que entre todos acabemos con el virus", dijo.

El capitán del Real Madrid se mostró partidario de "intentar la vuelta" del fútbol en las próximas semanas.

"Siempre he dicho que estoy ilusionado y me muero de ganas por volver a competir. Queremos que la Liga termine, volver a jugar la Champions League y que la vida sea normal, pero tenemos que ser disciplinados, precavidos y eso depende de seguir las normas del Gobierno y LaLiga", reconoció durante una entrevista en el programa El Partidazo #VolverEsGanar, de Movistar.

"El fútbol es secundario porque la prioridad es la salud, pero estoy deseando volver", dijo Ramos, que también reconoció que el "fútbol, además de ser un motor económico, sirve como distracción para la gente que lo pasa mal".

En cuanto a la posibilidad de acabar la temporada en Valdebebas y no en el Bernabéu, Ramos no cerró la puerta. "Voto por la más segura. Si el tema de las obras también se puede ir incrementando... Pero, a nivel personal prefiero jugar en el Bernabéu. Debemos respetar las decisiones. Hay que dar normalidad a las cosas que no hemos vivido nunca. Vamos a intentar jugar con normalidad y aprovechar que si el fútbol sirve como distracción nos va a venir bien", afirmó el sevilliano.