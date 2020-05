Toni Nadal pone a Messi por encima de Rafa: "Es el mejor deportista de la historia"

Toni Nadal concedió una entrevista a la argentina Radio Villa Trinidad donde aprovecharon para preguntarle por dos de los mejores deportistas del panorama actual y de la historia. Como voz autorizada del deporte para hablar tanto de Leo Messi y de su sobrino Rafa, del que fue entrenador muchos años, sorprendió al mojarse a favor del argentino, al que considera "el mejor deportista de la historia".

"No he visto hacer a nadie lo que hace él. Mis hijos son fanáticos y siempre me pasan vídeos. Es el mejor deportista de la historia", comentó sobre la estrella del FC Barcelona, equipo donde su hermano Miguel Ángel jugó durante ocho temporadas en la década de los 90.

Tanto Leo Messi como Rafa Nadal irrumpieron desde muy jóvenes en sus deportes y los han dominado desde entonces desbancando a los mejores desde el principio de sus carreras. Toni ve una gran diferencia entre la actitud entre los ahora "veteranos" con las nuevas generaciones de deportistas.

"Anteriormente los jóvenes te desbancaban, pero hoy creo que les termina faltando algo de compromiso. Son buenos el día que juegan bien. Cuando juegan mal tras un partido dicen 'nos vemos la semana que viene'. Nadal, Djokovic y Federer cuando juegan bien ganan, y cuando juegan mal también. Esa es la diferencia en un gran torneo: tener que ganar cuando no te toca ganar".