Fernando Alonso recuerda su experiencia montando MotoGP con Marc Márquez: "Da miedo"

El piloto español Fernando Alonso participó esta semana en un directo de Instagram con la organización de las 24 horas de Le Mans donde charlaron distendidamente de varios asuntos. Además de anunciar que ya sabe cuáles son sus planes para 2021, el apasionado del motor y de la conducción repasó una anécdota con las motos.

Alonso ha montado en dos ocasiones en la MotoGP, una vez en 2015 y otra en 2016... y la velocidad no es lo mismo que en un F1. "He probado dos veces la MotoGP, en 2015 y 2016 en Motegi, al final del año en un evento de Honda con todos sus pilotos. En 2016, la segunda vez, traté de apretar más, pero la MotoGP es muy rápida, da miedo", confesó.

Asimismo, recordó la vez que montó con Marc Márquez, donde un simple gesto casi le cuesta una caída. "Márquez pilotó el Super GT y yo la MotoGP. La primera vez, él me marcaba la línea y me decía los trucos. En un punto de la recta cuando levanté la cabeza el aire casi me tira, así que no lo volví a hacer".

Ese miedo encima de las motos contrastó con unas palabras que le dedicó Glyn Hall, jefe de Toyota, a finales del año 2019, en las que destacaba que "su mayor miedo es que Alonso no tiene miedo".