El presidente del Getafe regalará el abono de la próxima temporada a los abonados de esta: "Lo paga mi bolsillo"

Ángel Torres, presidente del Getafe, ha realizado un anuncio que ha sido unánimemente bien recibido por sus aficionados. El dirigente azulón ha prometido en Radio Marca que todos los abonados de esta temporada tendrán el de la siguiente gratis.

"Los 13.500 abonados del Getafe de esta temporada tendrán su abono gratis el próximo año en La Liga. No les vamos a cobrar. Que sepan que no van a pagar nada. Lo paga mi bolsillo. No fui a concurso de acreedores, no he hecho ERTE y los jugadores y Hacienda están al día. No estamos sobrados, pero aun así me arriesgo y, si no hay, lo pongo de mi bolsillo", ha prometido.

La actitud del Getafe en esta crisis ha sorprendido a muchos. Pese a ser uno de los clubes más humildes de Primera División en cuanto a presupuesto, se negó a hacer un ERTE a sus empleados (tanto futbolistas como trabajadores del club). Algo que no han podido evitar equipos como el FC Barcelona o el Atlético de Madrid.

En este sentido, hace una petición clara: que no dejen fichar a quien ha hecho ERTE: "Espero que en España el que se ha ido al ERTE no pueda fichar. Sólo faltaría que alguien que se ha ido a un ERTE le quite un jugador al Getafe pagando 20 kilos. Es que no tiene sentido".

Esta actitud se une a la presión que metió el propio Torres al negarse a jugar el partido de Europa League ante el Inter de Milán, algo que le granjeó críticas en un principio pero que ha acabado devolviéndole elogios.

"He conseguido que me felicite y me dé las gracias la UEFA, que me felicite el Inter de Milán y la Secretaria de Estado, cuando algunos se pensaban que me iban a colgar de la plaza del pueblo", presumió. El que no le felicitó fue el presidente de la RFEF. "Con Rubiales no he hablado durante todo el proceso", confiesa Torres.

Sobre el regreso de LaLiga o la suspensión, el presidente de la entidad getafense recuerda que ellos son cuartos, pero que "hay un convenio firmado en 2019 y no se puede suspender así como así". "Aquí todo el mundo habla de papeles y aquí nadie sabe nada. Eso es una barbaridad. No se puede nombrar a dedo quién va a Europa", asegura.