Albert Arenas, piloto de Moto3: "En Catar no nos esperábamos que íbamos a estar cinco meses sin correr"

Albert Arenas (Girona, 1996) es, a día de hoy, gran candidato a ser campeón del mundo de Moto3. El piloto del Aspar Team venció a lo grande en el GP de Catar, la única prueba disputada en el calendario de las dos ruedas, aunque sin MotoGP, por lo que es el líder de la clasificación y por tanto rival a batir si se reanuda el campeonato.

Confinado desde su vuelta del pequeño reino de Oriente Medio, confiesa sus ganas de regresar a un circuito y se calma con una afición que, irónicamente, descubrió antes del encierro obligatorio: la pintura. Y es que empezó el confinamiento sin un complemento imprescindible para pasar el rato: no tenía Playstation.

¿Cómo le pillo?

Bien, acabo de entrenar aquí en casa y bien. Hoy es un día bastante bueno. Hay días buenos y días malos, pero hoy pinta a que va a ser bueno.

¿Sí? ¿Ha tenido días de bajones anímicos?

Claro, cómo no. A todos nos dan días de bajones, pero también hay días buenos en los que se aprende mucho. Intento ser muy creativo estos días. Depende mucho del estado de ánimo, pero es una forma de pasar los días.

¿Cómo se entrena? Para un piloto de motos es más complicado...

Es muy duro. No poder ir en moto es... uff... Pero bueno, nos hemos adaptado a la situación. Tengo muchas rutinas que me impongo yo mismo, con mi propia creatividad. He ido escribiendo en un papel los ejercicios que he ido haciendo estos días y me he montado unos circuitos. Con ayuda de otros entrenadores también me han ido mandando pautas. Por las mañanas hago mucho circuito físico y con la bici estática. Y eso me mantiene activo y me distrae, menos mal. En moto no, pero bueno, es lo que hay.

Su caso es ciertamente único: puede ser el único ganador español en el Mundial de motos. ¿Cómo fueron esos días en Catar?

Es complicado de transmitir, porque nosotros estábamos allí y sabíamos que había una situación un poco caótica, pero no lo estábamos viviendo tal como era. No pensábamos la gravedad de la situación. Estábamos bastante tranquilos y esperanzados, no nos esperábamos que íbamos a estar cinco meses sin correr.

Yo estaba muy centrado en ese momento. Pensaba: "me he preparado muchísimo para esta carrera y no voy a dejar escapar esta oportunidad". Lo dije en la misma parrilla: después de todo un invierno preparando ese momento, era lo que estaba esperando y lo disfruté muchísimo. Fue un poco la clave: aprovechar la oportunidad y disfrutarla al máximo. Yo soy una persona que vive mucho el momento y eso me ayudó también a pensar menos en lo que iba a venir después. Correr sin pensar que podía ser tu última carrera del año. Lo hice por instinto.

Y logró una victoria impresionante. ¡Vaya final de carrera!

Yo tenía claro que según iba la carrera, el podio no quería que se me escapara. Pero no iba a arriesgar más de la cuenta por la victoria. Queríamos puntos y salir de Catar con un buen resultado, y la victoria si venía, mejor que mejor. Hicimos bien en no obsesionarnos con la victoria, sino dar el máximo, que en este caso fue la victoria. Está todo muy igualado. Hay 14 KTMs y 15 Hondas, creo, y todas son iguales. Luego está cada equipo cómo trabaja con las motos, pero todos tenemos las mismas capacidades.

¡¡TREEEEMEEEEENDOOOOOOO!! 🔥🔥🔥@AlbertArenas75 consigue una victoria de infarto superando a McPhee, al rebufo y a absolutamente todo. CRACK 👊👊#QatarGP 🇶🇦 #Moto3 🏁 pic.twitter.com/QOxAoudPAw — DAZN España (🏠) (@DAZN_ES) March 8, 2020

¿Dorna y la organización les transmiten algo sobre qué va a pasar?

Yo leo de todo y veo artículos que no sé si creerme o no, pero es información que entra y no está mal tener noticias, porque significa que está activo. El equipo habla con Carmelo (Ezpeleta) y el Dorna, y sé que están trabajando duro para tener la mejor situación posible. Pero no sabemos nada claro. Sabemos los escenarios que pueden ocurrir, y esperamos que sea el más optimista que se pueda cumplir. Es lo mejor que podemos esperar, que de los planteamientos que se han hecho salga el más optimista, el de hacer 12 o 14 carreras en vez de 6 u 8.

¿Hay miedo o incertidumbre ante el momento en el que vuelvan a pista?

Miedo, no. Es ansia, ganas. Al final es lo mismo para todos. No es que uno esté mejor preparado que otro, partimos todos desde el mundo punto. Este es el mejor arma que puedo tener cuando recibamos esta noticia. Luego, intentar prepararnos. Yo estoy trabajando física y mentalmente para ese momento. Espero tener las mismas sensaciones que en pretemporada y Catar, aunque eso es algo que se construye y consolida y creo que así está. Sigo hablando con mi equipo, que eso también me tranquiliza. Sigo hablando con Gino (Borsoi, director deportivo), con Gelete (Nieto, jefe de equipo), con Jorge (Martínez Aspar, dueño), con los mecánicos... Hacemos videollamadas que, quieras que no, nos ayuda a adaptarnos. Cuando pasa algo así, hay que adaptarse. Y cuando nos digan que tenemos que ir, adaptarnos e ir a por todas al circuito que sea.

¿Usted también se ha echado en brazos de las carreras online?

Te voy a ser sincero: yo empecé la cuarentena sin Playstation. Por eso empecé a pintar, porque necesitaba hacer algo que me distrajera. Antes de Catar pinté un cuadro de unos amigos, en el jardín de mi amigo Santi. Éramos cuatro y estábamos que no sabíamos qué hacer, y nos pusimos a pintar. Me relajó muchísimo e, igual que cuando vas a entrenar y haces algo que está bien, esto me hizo sentir bien. Cuando estaba aquí en la cuarentena, me animé a volver a hacerlo y lo llevé muy bien.

El otro día pinté este cuadro! Lienzo y pintura acrílica🎨 . #QuedateEnCasapic.twitter.com/M3Fv3zI1EJ — Albert Arenas (@AlbertArenas75) March 25, 2020

Luego contactó conmigo Dorna y el equipo para pedirnos que participara, como líder del Mundial tenía que estar en la carrera. Conseguí una Play, me la mandaron a casa... pero claro, luego me puse a pensar: '¿y cómo empiezo?'. Porque, claro, en mi casa hacía años que no tenía la play. Empecé a ello y ahí estamos. Sólo juego al MotoGP, porque, aunque me gusta mucho, no tengo simulador. Si se da la oportunidad, voy a conseguir uno. Pero me está gustando la play. Esto de empezar a entrenarse con la consola y demás... también aporta.

Espere, retomemos: ¿me quiere decir que empezó a pintar justo antes del confinamiento? El resto del mundo lo ha hecho justo al revés...

No te creas que la afición de pintar me viene de lejos, fue de hace poco. ¡Igual fue una señal! (risas). No he pintado en mi vida. No sé por qué, pero antes de Catar lo hicimos y después me vino a la cabeza, compré cuatro lienzos por Amazon y empecé con ello. Me gusta.

Tengo que admitir que la foto entregándole el trofeo a su abuela me ha enternecido. ¿Ha tenido contacto con ella estos días?

Cuando fui a verla y compartir ese momento tan bonito de la victoria, me hizo sentir aún mejor. Yo no sabía que no iba a poder verla en tanto tiempo cuando compartí ese momento. Compartí la foto el 14 de marzo, que es cuando empezó el estado de alarma, y creo que nos vimos dos días antes o así. Nos llamamos muy a menudo y ella lo está pasando en casa, encerradísima. Mi madre y mi tía no le dejan ir a comprar. Mi tía como vive muy cerca, le hace la compra y se la deja en el portal y sigue con su ruta. Sabemos que las personas mayores son más sensibles al virus y cuantas más precauciones se tomen, mejor. Me da pena, pero bueno.

Todos sabemos lo delicada que es esta situación pero no todos tenemos el mismo compromiso. Vamos a aprovechar la oportunidad para ser mejores personas y afrontar esta situación viendo el lado bueno de las cosas. Por amor. ❤🙏🏼 pic.twitter.com/ehdsENH7cZ — Albert Arenas (@AlbertArenas75) March 14, 2020

¿Tiene algún conocido que haya luchado contra el virus, desde el ámbito sanitario? ¿Cómo ha vivido usted esa situación?

Sí. Más que ayudar, al final es casi imposible hacerlo. Pero sí quería que me transmitiera cómo se vivía allí. Parecía que estaba viviendo en un mundo paralelo. Siento muchísimo agradecimiento y les envié mucho ánimo. Soy de pocas palabras, soy más de hechos y de acciones. Me impactó mucho. Tenía ganas de saber cómo lo vivían. Es duro, y veremos cómo termina todo. Esperemos que bien.

Aparte de pintar, entrenar, la play... ¿está quemando mucho Netflix?

No mucho, la verdad (risas). No consigo concentrarme. Terminé la última temporada de 'La Casa de Papel', pero me costó terminarla. No conseguía concentrarme en la historia. Tema de libros sí. Normalmente tengo uno que voy leyendo de vez en cuando, cada día o cada dos días. Cuando lo termine, empezaré otro. Netflix viene bien para ver alguna peli, pero si sale el sol me gusta aprovecharlo. Siempre con protección, claro. El mínimo rayo de sol lo aprovecho.

¿Dónde se ve dentro de un año?

Espero... Bueno, espero no: me veo en Moto2. Ojalá pudiera decirte que hay ofertas, pero está todo parado. Vamos por buen camino, lo dejo ahí (risas). Hay que hacer las cosas bien, seguir en esta línea y mantener el objetivo claro, que es progresar y subir de categoría. Si podemos ganar el Mundial, mejor.

¿Puede enviar un mensaje optimista para los que lean esta entrevista?

Quiero mandar un mensaje de ánimo y sobre todo de ser conscientes de todo lo que estamos viviendo para valorar luego todas las situaciones que vengan. Ya no sólo valorar, que por supuesto lo vamos a hacer porque un paseo lo vamos a valorar mucho, pero además hacerlo con todas nuestras ganas y nuestro corazón. Espero que sea una lección para sacar lo mejor de nosotros y no dejar nada para mañana, el año que viene o cuando sea. Hacerlo ahora y con todas nuestras fuerzas.