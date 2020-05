Courtois: "No sería justo que el Barça fuese campeón, hemos demostrado ser mejores"

El guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha querido defender los méritos de su equipo para que, de darse por terminada LaLiga, no se proclame campeón al FC Barcelona. Los merengues perdieron la primera plaza de la clasificación en el último partido que disputaron donde perdieron contra el Betis.

El belga alegó, en declaraciones para RTBF que la distancia de dos puntos todavía les permite ser campeones y que en su duelo particular con los azulgranas salen beneficiados.

"Si se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro, luego hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida", justifica.

Como comparación, Courtois pone como ejemplo a la Premier y al Liverpool, al que "sí entendería que proclamasen campeón, porque no sabe cuántos puntos sacan al segundo".

El portero blanco se mostró partidario de que se termine LaLiga y se disputen las once jornadas que restan... pero con condiciones. "Creo que se debería terminar la temporada, pero por supuesto la seguridad es lo primero. Hay que tener en cuenta las medidas de protección y estar seguros al 100% antes de volver a jugar porque se puede estar infectado sin tener síntomas".

"Hay tener cuidado de con quién estás en contacto", advertía, y mostraba su inquietud con que se retomen los partidos. "¿Qué pasa si hay un jugador de otro equipo infectado? Son cosas que hay que considerar, pero me encantaría terminar la temporada".