Dos atletas españoles denuncian los insultos que han recibido tras salir a entrenarse a la calle

Desde este 4 de mayo, en el contexto de la fase 0 de la desescalada, los deportistas "de alto nivel e interés nacional" (palabras textuales que aparecen en el BOE) pueden salir a entrenarse a la calle, sin limitación de horarios y manteniendo las distancias de seguridad. Esto ha devuelto al asfalto a muchos atletas, que llevaban confinados desde marzo y, por tanto, no podían realizar su trabajo con normalidad.

Es lo que hicieron los atletas Carlos Mayo, fondista español y campeón de Europa sub23 de 10.000 metros en 2017, y Cristina Lara, velocista especializada en 100 y 200 metros. Lo que debía ser un día de alegría, se convirtió en una sorprendente pesadilla para ellos por la cantidad de insultos que han recibido.

"Tendremos que salir con cartel que nos identifique al final", se ha lamentado ella en un tuit en que confiesa que nunca le "habían mirado tan mal y escuchado comentarios tan negativos".

Nunca me habían mirado tan mal y escuchado comentarios tan negativos hacía mi. Soy deportista DAN y bajo las normas establecidas he salido a entrenar a las 10.30 por la montaña.

A compañeros incluso les han chillado. Tendremos que salir con cartel que nos identifique al final😰😥 — Cristina Lara Pérez (@crislaraperez) May 4, 2020

Mucho más extenso ha sido el relato que ha hecho Mayo. El zaragozano explica que, tras haber salido el domingo a las 20:00h, se animó a hacerlo en un horario más propicio para sus necesidades este lunes, en torno a las 10:45h de la mañana.

Ahí comenzó a recibir toda clase de menosprecios e insultos por parte del resto de viandantes. "De las 50 personas (aproximadamente) que me he podido cruzar hoy (la mayoría mayores de 65 años puesto que me encontraba en su franja horaria para disfrutar del paseo al aire libre), he recibido 5 llamadas de atención verbales, incluyendo a una señora gritando desde su balcón", relata en el hilo que ha hecho en twitter.

"Entre estas llamadas de atención no incluyo las miradas que hablan por sí solas...", relata, antes de confesar que ha llegado a perder la paciencia y responder a tres de esas personas que le estaban insultando. "Sólo he perdido el tiempo en justificarme con 3 de las personas que me han recriminado y le he contestado un “Soy Deportista de Alto Nivel, por favor, leánse la norma”, cuenta, notablemente apesadumbrado.