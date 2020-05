Así es el entrenamiento fitness de Haaland: 1.000 abdominales y 300 flexiones diarias

Erling Haaland se ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol mundial gracias, en parte, a los 12 goles que ha marcado en 11 encuentros esta temporada Eso sí, otra de las claves del delantero del Borussia Dortmund es la seriedad con la que cuida su estado físico.

El joven noruego ya contaba con condiciones, según el técnico de las categorías inferiores de la selección de Eslovaquia, Stanislav Macek, quien le conoce bien: “Nada más verla me impresionó mucho. Era un niño trabajando como un profesional maduro. Tiene claro cuál es su objetivo en el fútbol. También que es difícil, pero me dijo: ‘Para llegar no tengo que trabajar rápido sino muy duro’", afirmó a As.

Además, recuerda que "lo hace sin descanso. Mire, cuando llegó al Salzburgo casi no jugaba, y ahora es un espectáculo”, a lo que añade: “Tiene un respeto enorme por el trabajo. Cuando estuve en Salzburgo, todos me lo dijeron. Trabaja muchísimo de forma individual para mejorar. Él me llegó a decir que en su casa hacía 1.000 abdominales y 300 flexiones prácticamente a diario”.

Haaland antepone su trayectoria futbolística por encima de todo y Macek recuerda una anécdota que lo confirma: "Estando en el Salzburgo, él tenía una novia en Noruega que fue a visitarlo. Bien. A los pocos días se volvió porque él dijo que tenía que concentrarse sólo en el fútbol”.

"Un Ibrahimovic moderno"

Macek considera que Haaland “es un Ibrahimovic moderno. Incluso diría que mucho mejor en movimiento, más rápido. Y tiene una gran mentalidad a la hora de encarar el juego y la profesión. No quiere acelerar ningún plazo”.

Además, explica que “en marzo le vi jugar con la Sub-20 de Noruega contra la Sub-21 de Eslovaquia. Y puedo decir que no había visto una actuación individual de un joven como aquella. Ganaron 2-0 y marcó sólo un gol, pero su partido fue extraordinario. Me llamó tremendamente la atención”.

El técnico ve tal potencial en el ariete escandinavo que "si sigue progresando así seguramente lo veamos en poco tiempo en un equipo aún mayor, tal vez el Real Madrid. Allí siempre han jugado los mejores del mundo y Haaland es uno de ellos. Es futbolista para el Madrid, sin duda”.