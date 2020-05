Las dudas de la AFE sobre el protocolo de vuelta a los entrenamientos: "Esto puede ser inconstitucional"

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) inquirió este sábado en una carta remitida este sábado al Consejo Superior de Deportes si el ‘Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y la reanudación de las competiciones federadas y profesionales’ presentado por el CSD cuenta con el visto bueno del Ministerio de Sanidad.

“Esto para nuestra asociación es una cuestión fundamental ya que entendemos que, una vez decretado el estado de alarma, es en exclusiva el Ministerio de Sanidad quien debe dar carta de naturaleza a este tipo de documentos”, señaló la AFE a través de un comunicado.

En este sentido, el sindicato de futbolistas lamentó que pese a formar parte del grupo de trabajo y de haberlo solicitado “no se les ha dado traslado previamente del contenido del documento remitido a Sanidad” tal y como reclamaron en la reunión celebrada el pasado día 30 de abril.

De hecho, la AFE señaló en su comunicado indicó que recibieron el protocolo este mismo sábado a la 13.15 horas “con un plazo para hacer observaciones hasta las 14.30 horas”.

Varias dudas sobre el contenido del protocolo

No obstante, el sindicato realizó una serie de “observaciones” al texto entre las que destacan, que ante la posibilidad de posibles contagios, todas las medidas que se tomen en el caso de darse un positivo “no queden supeditadas a la decisión ni de LaLiga, ni de la RFEF, ni siquiera del CSD”

“Entendemos que debe ser el Ministerio de Sanidad el que debe actuar, porque estamos en medio de una pandemia y de un problema grave de salud pública”, señaló la AFE.

Igualmente, el sindicato reclamó que se especifique los mecanismos de coordinación y supervisión sobre posibles incumplimientos de este protocolo.

“Desde AFE entendemos, por ser un tema laboral, que se debería abrir una línea directa de interlocución y que el seguimiento del protocolo debería realizarse desde la Inspección de Trabajo, por cuanto es un tema de salud laboral, además de salud pública”.

Especificaciones sobre los posibles escenarios en caso de contagio

El sindicato solicitó también que se especifique el “profesional especialista en la COVID-19 junto con el médico que llevarán a cabo esa labor de supervisión. Y que se nos dé traslado para conocimiento de los futbolistas acerca de la figura de este profesional”.

La AFE reclamó además con relación a las medidas preventivas en los lugares de entrenamiento que en “este apartado quede clara la exigencia de tener un plan de riesgos laborales de acuerdo a las instrucciones que ha realizado y designado el Ministerio de Sanidad en relación a lo que estipula la legislación vigente en materia de riesgos laborales”.

“Dentro de ese plan deberán ser recogidas todas las medidas de carácter individual y colectiva, así como las acciones a realizar cuando se produzca un contagio y las notificaciones a las autoridades sanitarias. Y todo ello deberá estar entregado a los y las futbolistas en el marco de esa incorporación a los lugares de los entrenamientos”

"No se aclara en qué espacio, sobre qué derechos y en qué circunstancias una persona permanecerá en cuarentena, sin mediar derechos que tiene como paciente"

Sobre la fase de “entrenamiento medio” la AFE no “entiende” que en los lugares de entrenamiento “se habiliten espacios fuera del hospital o del entorno familiar, y pasar la cuarentena en lugares apartados, una vez que ya no puede entrenar, porque además de estigmatizar a los deportistas, no se aclara en qué espacio, sobre qué derechos y en qué circunstancias una persona permanecerá en cuarentena, sin mediar derechos que tiene como paciente”.

¿Cuarentena individual en caso de positivo?

Asimismo, el sindicato asegura que el protocolo “no se especifica, ni se aclara nada respecto a si una vez ha dado positivo, y por precaución, como ya se produjo un precedente en nuestro deporte, significará que entra en cuarentena el equipo entero. O, por el contrario, si se detecta, se aísla al jugador/a y ¿se comunica? ¿O se entiende que esto se solventa con pruebas diarias al resto de compañeros/as? ¿No entran en cuarentena? Queremos recordar que estamos ante un tema de salud pública”.

La AFE asegura en su nota con relación al período de pre competición para el que se aconsejan las concentraciones, que estas pueden ser “anticonstitucionales”

“Se habla mínimo de tres a cuatro semanas. Esto puede ser inconstitucional, por cuanto que está limitando derechos, además de privar de días con las familias, en base a que se supone una prevención que en un sistema de libertades no cabe. No se entiende que sea tan largo período de tiempo, una vez superadas las fases anteriores, y teniendo en cuenta que puede afectar a la integridad de la salud del deportista. Y a sus derechos como trabajador, si se hace con medidas de coacción”

sistema de libertades no cabe. No se entiende que sea tan largo período de tiempo, una vez superadas las fases anteriores, y teniendo en cuenta que puede afectar a la integridad de la salud del deportista. Y a sus derechos como trabajador, si se hace con medidas de coacción.

Por último, la AFE insistió en que “no puede haber entre partidos menos de 72 horas de descanso, respetando el criterio médico que será contrastado y pidió que se tenga en cuenta las condiciones climatológicas.