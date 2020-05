Sandro Rosell: "Votaría que sí en un referéndum, pero de ganar la independencia, me iría de Cataluña"

Sandro Rosell es el próximo protagonista del programa 'Lo de Évole', donde admite que votaría que sí en caso de que se hiciera un referéndum por la independencia de Cataluña, pero matiza: "Si el resultado final es que sí, yo me voy de Cataluña".

El que fuera presidente del FC Barcelona también se refiere, en el avance de la entrevista concedida al programa de laSexta presentado por Jordi Évole, a los 643 días que pasó en prisión preventiva para después ser declarado inocente y quedar absuelto de todos los cargos.

En las imágenes avanzadas, Évole le hace preguntas directas a Rosell, como si es independentista, a lo que el exdirigente culé dejó una reflexión que descolocó al entrevistador.

“Dímelo tú. Yo te explico unos hechos y me dices si lo soy o no. Si hubiera un referéndum por la independencia, yo votaría que sí, pero me iría a casa. Si el resultado final es que sí, yo me voy de Catalunya. Si el resultado final es que no, me quedo en Catalunya. ¿Soy o no soy? Así es como yo pienso...”, argumenta Rosell ante un Évole sorprendido.

Otra de las cuestiones abordadas fue la presunta conspiración contra Rosell, quien acusó a la policía de colocar un sobre con dinero en su casa durante el arresto para inculparle.

“Yo lo que digo es que no era mío, ni de mi mujer. Y que por la mañana no estaba”. Évole le pregunta si cree que hay una conspiración y el expresidente culé responde: “No tengo duda”.

Todo ello llevan a Rosell a querer "saber quién hay detrás, quiero saberlo, si no, explícamelo tú cómo puede ser. ¿Qué es, un fiscal que se levanta por la mañana y dice, oye voy a investigar a Rosell de lo que hizo hace once años en Brasil, privadamente?. Es que me cuesta...”.