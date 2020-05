El US Open mantiene sus fechas y la idea de celebrarse con público

El US Open continúa con su intención de disputarse en las fechas programadas y, además, con público. El cuarto y último 'Grand Slam' del circuito mundial de tenis lo comunicó en un escrito en el que destaca que mantendrá su atención sobre la pandemia del COVID-19..

"El objetivo de la USTA es celebrar el US Open de 2020 en Nueva York en sus fechas programadas y con público", apunta la organización del 'grande' norteamericano, que continúa con su plan de evitar las consecuencias de la crisis sanitaria del coronavirus para disputarse del 24 de agosto al 13 de septiembre.

Aunque reconoce que la situación es "incierta y cambia rápidamente" y por ello está barajando otros escenarios, el torneo neoyorkino aprovecha el comunicado para descartar un cambio de sede a Indian Wells, tal y como se venía especulando.

"Es un tema que genera mucha especulación, pero nos gustaría aclarar que aunque estemos estudiando muchas variables para el US Open, la opción de cambiar la sede o la fecha no está sobre la mesa ahora mismo", justifican desde el US Open.

La Asociación Estadounidense de Tenis (USTA) también quiso recordar que trabaja diariamente con las autoridades sanitarias del país y anuncia que se tendrá que tomar una decisión sobre el futuro del torneo a mediados de junio.

Este es el único 'Grand Slam' que se mantiene en sus trece de cara a este 2020, ya que Wimbledon fue cancelado hasta su edición de 2021 y Roland Garros está aplazado, aunque la fecha sigue siendo una incógnita.