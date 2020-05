Suspenden a la entrenadora de gimnasia de EE UU por maltrato y abusos verbales

La Federación de Gimnasia de Estados Unidos aún no ha logrado cerrar la herida por el escándalo del médico Larry Nassar, sentenciado a varias décadas de prisión por abusar de más de 150 mujeres y niñas, y se encuentra con una nueva polémica, pues anunció la suspensión de ocho años para la entrenadora Maggie Haney, quien dirigiera a la campeona olímpica Laurie Hernández, tras ser acusada de abusar verbal y emocionalmente de gimnastas.

El organismo que rige la gimnasia en EE UU lleva un tiempo estudiando las acusaciones contra la preparadora y confirmó la suspensión a CNN después de descubrir "que la Sra. Haney violó el Código de Conducta Ética de Gimnasia de EE UU", motivo por el que prohibió que Haney entrene a cualquier atleta norteamericano, ya sea en un equipo nacional o en un club.

Desde 'USA Gymnastics' no ofrecen detalles sobre los maltratos de la entrenadora con sus pupilas, aunque pudo corroborar que varias deportistas admitieron que Haney los intimidó y hostigó, incluso incitándolos a competir o entrenar mientras estaban lesionados.

La propia campeona olímpica Laurie Hernández, que dejó de entrenarse con Haney tras los Juegos de Río 2016, donde ganó un oro en equipos y la plata en la prueba individual de barra, es una de las atletas que testificó contra la entrenadora.

Los abogados de Haney comunicaron su desacuerdo con la decisión de la federación de ginasia, según The New York Time, donde declararon que "no creemos que de ninguna manera, forma o forma, se hayan evaluado todos los hechos de las circunstancias".

Hernández, que se tomó un descanso del deporte tras los Juegos de Río y ganó la 23a temporada del programa "Dancing with the Stars" (Bailando con las estrellas) a fines de ese mismo año y más tarde se trasladó de Nueva Jersey a California para entrenarse con un nuevo preparador, se refirió a las acusaciones contra Haney en sus redes sociales, aunque no mencionó el nombre de su exentrenadora.

"Este tipo de comportamiento y tratamiento nunca está bien. Hay algunas cosas de mi experiencia que desafortunadamente se quedarán conmigo para siempre, y siempre estaré trabajando para sanarlo, pero compartir mi historia me da la oportunidad de cerrar el capítulo, tomar un respiro y comenzar algo nuevo ".