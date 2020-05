El triatleta Mario Mola advierte ante la vuelta del deporte en la calle: "Salir a machacarse puede ser peligroso"

Mario Mola, tres veces campeón del mundo de triatlón, ha mandado un aviso a quienes están ansiosos por salir a la calle a hacer deporte.

La primera fase de la desescalada permite a los españoles salir, con sus pertinentes medidas de seguridad y distanciamiento social, después de casi dos meses encerrados, lo que puede provocar un cierto sobreexcitamiento ante esa posibilidad.

Por eso, Mola advierte que puede ser contraproduciente. "Está claro que para los que no hayan podido correr o entrenar estas últimas semanas la tentación de ir ahora a machacarse puede ser muy grande. Creo que es igualmente peligroso, si no te tomas el tiempo suficiente para ir progresando poco a poco. Y lo mismo que me aplicaría en mi caso es lo que recomendaría a cualquiera que vaya a salir a correr o a empezar a entrenar estos días", admite en una entrevista para la agencia EFE.

En su caso concreto, Mola señala que "psicológicamente ya echas en falta el poder entrenar en el exterior, como veníamos haciendo antes". No obstante, "teniendo en cuenta que no hemos podido nadar, porque no teníamos acceso a la piscina", él se siente un privilegiado porque ha podido entrenarse con la cinta y el rodillo.